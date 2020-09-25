Netflix'e "Uygur Türkleri" mektubu gönderdiler
ABD'de beş Cumhuriyetçi senatör, film ve dizi platformu Netflix'e Çin'in Uygur Türklerine yönelik ihlallerini savunan Çinli yazar Liu Cixin'in kitaplarının dizi yapılmamasını istediler.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki gerginlikler devam ederken, beş Cumhuriyetçi senatör, Netflix'in duyurusunu yaptığı yeni bir diziye ilişkin tepkilerini dile getirdi.
Tennessee Senatörü Marsha Blackburn'ün öncülüğünde bir araya gelen beş Cumhuriyetçi Senatör mektuplarında, Çinli yazar Liu Cixin'in, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara karşı ihlallerini savunduğunu hatırlattı.
Çinli yazar Cixin'in 3 kitaptan oluşan serisini diziye çevireceğini açıklayan Netflix'e tepki gösteren senatörler şirketin kararını gözden geçirmesini ve Uygur Türklerine yapılan soykırıma ortak olunmaması istendi.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Çin kampları
Çin'in merkezi eğitim faaliyetleri adı altında kurduğu asimilasyon kamplarında 1 milyon kadar Doğu Türkistanlının tutulduğu tahmin ediliyor.
Çin yönetimi kamplarda kaç kişinin tutulduğu ve bu insanların sosyal hayata dönüp dönmediği hakkında bilgi vermiyor.