NETFLİX için gözler RTÜK’te!

Hakkı Bilir İstanbul

Yeni nesil televizyon ekranı Netflix’in maskesini düşürdüğümüz yayınlarımız büyük yankı uyandırdı. İnternetten veri akışı sağlayan Netflix’in, eşcinsel ahlaksızları göklere çıkarması ve hiçbir ciddi yaptırıma uğramaması kamuoyunda huzursuzluğa neden oldu. Eşcinsel sapkınlığın aleni şekilde propagandasının yapıldığı dijital platformun yayınlarının durdurulması için RTÜK’e peşi sıra çağrılar geldi.

İvedilikle yasaklanmalı

Akit’e konuşan Araştırmacı yazar Ercan Çifci, dijital yayın platformlarının aileyi yok etmek için programlandığına dikkat çekerek, “LBGTİ+ üzerinden geliştirilen aileyi yok etme, gençliği ifsat projesi medya kullanılarak kitlelere ulaştırılmaktadır. Eşcinselleri olumlu gösteren filmler, sinema ve müzikler, edebiyat ve resimler, yazar ve sanatçılar başroldedir. Temel gayeleri; eşcinsellerin duydukları utancı köreltmek, vicdan azaplarını dindirmek, eşcinsellerin ebeveynlerini ‘sapık çocuk’ duygusundan uzaklaştırmak, hepsinden önemlisi suçluluk duygusu yerine onur duygusu vermek” dedi. Netflix tehlikesine dikkat çeken Çifci, “Başta internet ortamı olmak üzere Netflix gibi kanallarda açıktan açığa eşcinsel bir yaşam tarzı işleniyor. RTÜK gereken müdahaleyi yapmalı” dedi.

Devlet bu tarz platformları ciddi denetime tabi tutmalı

Avukat Necip Kumandan ise, RTÜK’ün Netflix’e karşı yetkilerini kullanması gerektiğin hatırlatarak, “Ülkemizde LGBTİ’yi öven, yayan, yayın yapan kişi ve kuruluşların yasal düzlemde cezalandırılmaları sağlanmalıdır. Bu noktada yasal bir boşluk varsa bir an önce de giderilmelidir” ifadelerini kullandı. Netflix ve türevlerinin denetimlerinin yeterli olmadığının anlaşıldığını kaydeden Kumadan, “Eşcinselliğin aleni şekilde propagandasının yapıldığı yayın içerikleriyle karşı karşıyayız. Bu mecraları özellikle gençler çok ciddi şekilde takip ediyor. Devlet vatandaşını her türlü olumsuz durumdan korumakla mükelleftir. Bu minval üzere bu tarz içerik yayınlayan platformlar ciddi denetime tabi tutulmalıdır” ifadelerini kullandı.