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Müthiş karar Ocak'ta: Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

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Müthiş karar Ocak'ta: Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

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Foto - Müthiş karar Ocak'ta: Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.

#2
Foto - Müthiş karar Ocak'ta: Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Sarı-kırmızılı yönetimin, kadroyu güçlendirmek adına Avrupa futbolunun deneyimli isimlerini gündemine aldığı öne sürüldü. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Cimbom'un, ocak ayında ses getirecek bir transfer için harekete geçebileceği iddia edildi. Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen yıldız futbolcunun, İngiltere Premier Lig'in önde gelen ekiplerinden birinde forma giydiği ifade edildi.

#3
Foto - Müthiş karar Ocak'ta: Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Sarı-kırmızılıların, bu transferi gerçekleştirebilmek için hem kulübüyle hem de oyuncunun temsilcileriyle temas kurmayı hedeflediği öne sürüldü.

#4
Foto - Müthiş karar Ocak'ta: Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Öte yandan Galatasaray'ın bu hamlesinde, futbol dünyasından tanıdık bir ismin de devreye girdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı formayı daha önce giyen eski futbolcunun, yıldız savunmacıyla olası transfer hakkında fikir alışverişinde bulunduğu ileri sürüldü. Galatasaray'ın eski futbolcusu Ömer Bayram'ın gerçekleştirdiği söz konusu görüşmenin, oyuncunun Galatasaray'a yaklaşımını anlamak açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

#5
Foto - Müthiş karar Ocak'ta: Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Galatasaray'ın gündemine geldiği öne sürülen isim, Liverpool kaptanı Virgil van Dijk.

#6
Foto - Müthiş karar Ocak'ta: Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

35 yaşındaki futbolcu, Nisan 2025'te Liverpool ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

#7
Foto - Müthiş karar Ocak'ta: Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Van Dijk'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılabilmesi için Liverpool yönetimiyle anlaşma sağlanması gerekiyor. Hollandalı savunmacının transfer iddialarının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği, ocak ayındaki gelişmeler ve taraflar arasında kurulması beklenen temasların ardından netlik kazanacak.

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