Netenyahu Ramazan ayında da 'katliam' sinyali verdi! 'Refah'a gireceğiz'

Siyonist İsrail 7 Ekim'den beri Gazze'de soykırım yaparken, güvenli bölge ilan ettiği Refah'ta yeni katliamlara hazırlanıyor.

Hamas'ın meşru müdafaa hakkı kapsamındaki Aksa Tufanı Operasyonu'nu kendine bahane eden Netenyahu, Ramazan ayında yaptığı son açıklamasında da katliamı sürdüreceğini ilan etti.

Netenyahu, "Benim bir kırmızı çizgim var; 7 Ekim'in bir daha yaşanmaması. Bir daha asla olmayacak." dedi.

Güvenli bölge Refah'a sığınan sivilleri de hedef alacaklarını söyleyen Netenyahu, "Refah'a gireceğiz ve oradan ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı.