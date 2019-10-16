Netenyahu bu kadar rahatsız olmadı! Can Ataklı'ya bir çocuktan 'Kızıl Elma' tarifi... İşte Abdulhamid Han'ın Cihad inancı

Taha Emre Özdemir Ankara Barış Pınarı Harekatı'nda görevli kahraman bir Türk askeri, FOX muhabirinin, 'Yolculuk nereye?' sorusuna, "İslam güneşinin doğduğu her yere." diyerek cevap vermesi İslam'ın nurundan nasibini alamamış bazı çevreleri rahatsız etti.

'Bir asker böyle söyleyemez'

Bir televizyon kanalının canlı yayınında konuşan sözde Gazeteci Can Ataklı, Peygamber (SAV) Ocağı'nda görevli şanlı askerimizin cevabını hazmedemeyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün savaşlarımız Cihad'a dönüştü. Çanakkale, 15 Temmuz, Kurtuluş Savaşı İslam'ın zaferi. Ben önce bazı şeylerle dalga geçen bir kanal var. O zannettim. Askere nereye diye soruyorlar. 'İslam'ın doğduğu her yere.' diye cevap veriyor. Bunu bir espri sandım. Hayır. FOX muhabiri tankın üzerindeki askere sormuş. Adamın söylediği lafa bak ya. 'İslam'ın güneşinin doğduğu her yere.' diyor. Bir dakika ya. Arkadaş siz bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ne yaptınız? Bu Zekeriya Öz başarmış Ertuğrulcuğum. Ordu artık imamın ordusu olmuş. Efendim Müslüman ordu. Yok böyle bir şey kardeşim. Söyleyemez. Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir amaçta olamaz."

Can Ataklı adlı 'gazeteci'nin bu sözleri 28 Şubat'ın karanlık Türkiyesi'ni hatırlatırken, darbe sürecinde yok edilerek tarihe gömülmek istenen İmam Hatip Okulu'ndaki minik bir öğrencinin yeniakit.com.tr'ye Afrin Harekatı esnasında yaptığı 'Kızıl Elma' tarifini de akıllara getirdi.

Kızıl Elma nedir?

"Kızıl Elma güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan her yerin Türklerin hakimiyetinde olması idealıdır. Aynı zamanda Allah'ın isminin duyulacağı mekan İslam'ın tebliğ edileceği zemindir. Adap edilecek yurt, iman edilecek topraktır. Aleme nizam verme gayretinde olan bu necip milletin asıl gayesinin adıdır. Aynı zamanda Abdulahmid'in de söylediği gibi. 'Bizim en büyük mesuliyetimiz aleme nizam vermektir. Türk'ün yıldızı İslam'ın hilaliyle buluştuğunda edindik biz bu mefkureyi. Birileri Kızıl Elma'yı bir dağ, bir şehir, bir cephe, bir mevzi zannetmektedir. Kızıl Elma nedir birlir misin paşa? Kızıl Elma tüm alemin bir nizam içinde olmasını sağlamaktır. Kimin canı yanıyorsa onun yarasını sarmaktır. Türk'e ve İslam'a dert verenin başını vurup derdini başından almaktır.' "