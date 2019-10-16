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Netenyahu bu kadar rahatsız olmadı! Can Ataklı'ya bir çocuktan 'Kızıl Elma' tarifi... İşte Abdulhamid Han'ın Cihad inancı

FOX TV muhabirinin yolculuk neresi sorusuna "İslam güneşinin doğduğu her yere." diyerek cevap veren şanlı askerimizin bu ifadeleri Can Ataklı ve benzerlerini rahatsız ederken İmam Hatipli genç bir öğrencinin yürek titreten Kızıl Elma tarifini akıllara getirdi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:46

 Taha Emre Özdemir  Ankara Barış Pınarı Harekatı'nda görevli kahraman bir Türk askeri, FOX muhabirinin, 'Yolculuk nereye?' sorusuna, "İslam güneşinin doğduğu her yere." diyerek cevap vermesi İslam'ın nurundan nasibini alamamış bazı çevreleri rahatsız etti.

'Bir asker böyle söyleyemez'

Bir televizyon kanalının canlı yayınında konuşan sözde Gazeteci Can Ataklı, Peygamber (SAV) Ocağı'nda görevli şanlı askerimizin cevabını hazmedemeyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün savaşlarımız Cihad'a dönüştü. Çanakkale, 15 Temmuz, Kurtuluş Savaşı İslam'ın zaferi. Ben önce bazı şeylerle dalga geçen bir kanal var. O zannettim. Askere nereye diye soruyorlar. 'İslam'ın doğduğu her yere.' diye cevap veriyor. Bunu bir espri sandım. Hayır. FOX muhabiri tankın üzerindeki askere sormuş. Adamın söylediği lafa bak ya. 'İslam'ın güneşinin doğduğu her yere.' diyor. Bir dakika ya. Arkadaş siz bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ne yaptınız? Bu Zekeriya Öz başarmış Ertuğrulcuğum. Ordu artık imamın ordusu olmuş. Efendim Müslüman ordu. Yok böyle bir şey kardeşim. Söyleyemez. Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir amaçta olamaz."

Can Ataklı adlı 'gazeteci'nin bu sözleri 28 Şubat'ın karanlık Türkiyesi'ni hatırlatırken, darbe sürecinde yok edilerek tarihe gömülmek istenen İmam Hatip Okulu'ndaki minik bir öğrencinin yeniakit.com.tr'ye Afrin Harekatı esnasında yaptığı 'Kızıl Elma' tarifini de akıllara getirdi.

Kızıl Elma nedir?

"Kızıl Elma güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan her yerin Türklerin hakimiyetinde olması idealıdır. Aynı zamanda Allah'ın isminin duyulacağı mekan İslam'ın tebliğ edileceği zemindir. Adap edilecek yurt, iman edilecek topraktır. Aleme nizam verme gayretinde olan bu necip milletin asıl gayesinin adıdır. Aynı zamanda Abdulahmid'in de söylediği gibi. 'Bizim en büyük mesuliyetimiz aleme nizam vermektir. Türk'ün yıldızı İslam'ın hilaliyle buluştuğunda edindik biz bu mefkureyi. Birileri Kızıl Elma'yı bir dağ, bir şehir, bir cephe, bir mevzi zannetmektedir. Kızıl Elma nedir birlir misin paşa? Kızıl Elma tüm alemin bir nizam içinde olmasını sağlamaktır. Kimin canı yanıyorsa onun yarasını sarmaktır. Türk'e ve İslam'a dert verenin başını vurup derdini başından almaktır.' "

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:46
  1. Ordu
  2. Çanakkale
  3. Ankara
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. FOX
  6. Can Ataklı
  7. Kızıl Elma

YORUM YAZ

  • misafirmisafir11 dk önce
    Kızıl elma ,Türk diyebir belirleme yapıyorsa,aldatmaca değilmidir?İslam,şu veya bu larla parçalı değildir.İslamın şu elmayla,bu armutla yanyana olması diye birşey söz konusu değildir.İslam hiçbir şeyle yanyana olmaya ihtiyaç duymayacak şekilde tamdır ,müslüman olabilenleri toplayabilme özelliğiyle de.
  • Simyagere cevapSimyagere cevap11 dk önce
    Kızılelma hdpli gavurlarla işbirliği yapanlara göre değildir,kızılelma gezici gavurlara göre hiç değildir askere kurşun sıkanlara göre hiç değildir hele senin gibilere göre hiç değildir
  • İdo1 İdo1 16 dk önce
    Askerde orduda bu fikirde kedeşlerim olduğu için rabbime şükrediyorum. Hazmedemeyenler içinde bir mide hapı öneririm. Allah ordumuzubir an evvel zaferle dönmeyi ve başka zulum altında olan yerlere gitmeyi nasip eylesin.
  • hizipsavarhizipsavar20 dk önce
    ULAN YAVŞAK KÖPEK SAKIN BİR DAHA İSLAMI AĞZINA ALMA O AĞZINI yırtarım senin it. sen kimsin lan da islama laf ediyorsun ne oldu çok girdi senin atan kim baban kim lan.o beğenmediğin osmanlı olmasa o laf etme cürretini gösterdiğin islam olmasa sen ya helmut olurdun ya da jorc diyecem ama canda olur. belli ki seni ataların dedelrin ve sen baya darbe almışsınız. ammmmaaaa o siktiğimin yobaz zihniyetinizi ve siz gübre oluncasiiz çiçek dibine bile atmayacağız. çiçek açarda millete hoş gözükürsünüz. bundan sonra sen bizimle ilgili konuşma anma hatta o kuş beyniden bile geçirme. git kendi çandaşlarınla muhattap al. bu ülke asla ama bir daha aslao satılmış postal yalayıcıc Allah c.c. kitap tanımayan şerefz günlerini dönmeyecek. adına ister lait deyin ister atattürkcülük deyin DÖNMEYECEK.
  • SimyagerSimyager24 dk önce
    Güzel romantizm. Ama birilerinin şu zavallılara söylemesi lazım; Kızıl Elma oğullarını ve damatlarını bedelli askerlik yaptıran babaların yönettiği ülkelere göre değildir. Kapalı kapılar ardında Apo'ya mektup yazdırıp 3-5 kürt oyuna memleketi satan liderlere göre değildir. Peygamber ocağını paraya bağlayıp, ya gelir kazanırsın veya gelmez kazandırırsın kanununu çıkaranlara göre değildir.
  • SimyagerSimyager24 dk önce
    Güzel romantizm. Ama birilerinin şu zavallılara söylemesi lazım; Kızıl Elma oğullarını ve damatlarını bedelli askerlik yaptıran babaların yönettiği ülkelere göre değildir. Kapalı kapılar ardında Apo'ya mektup yazdırıp 3-5 kürt oyuna memleketi satan liderlere göre değildir. Peygamber ocağını paraya bağlayıp, ya gelir kazanırsın veya gelmez kazandırırsın kanununu çıkaranlara göre değildir. Bir selamla papaz bırakanlara, özel uçakla ajan gönderenlere göre hiç değildir.
  • mehmetmehmet25 dk önce
    Bu ordu İslam'ın ordusu. İslam'ın ordusunda değilsen haçlının ordusundansın demekki. Kininle geber.
  • Ovalı Ovalı 25 dk önce
    Akit e çalışan tüm personel selam ve saygılar sunarım. Bizim Anadolu'da güzel bir söz var. Gerçi sizde bilirsiniz. Hatırlatayım, Eşek hoşaftan ne anlar ? Can Ataklı keferesi Kızılelma dan ne anlar. O şerefsiz kefere rakı şarap tan anlar.
  • abdulmetinabdulmetin27 dk önce
    bu hazımsız adamı öldüğünde camiye getirirler, böylelerinin mukaddesata kinlerinden dolayı cenazelerini kılmamak lazım.. bunlar kim? bunları Türk diye, Müslüman diye bize kim lanse etti!
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 31 dk önce
    yahu biliyorduk sizin İSLAMDAN NE KADAR RAHATSIZ OLDUĞUNUZU SİZİN ALLAH DİYEN MEMURDAN ASKERDEN İNSANIMIZDAN NE KADAR RAHATSIZ OLDUĞUNUZU BİLİYORDUKSİZ TESCİLLEMİŞ OLDUNUZ TEŞEKÜR EDERİZ İTİRAF ETTİĞİNİZ İÇİN.YİNEDE BU ÇOK AYIPLADIĞINIZ OLMAZ DEDİĞİNİZ MÜSLÜMAN İMANLI ASKERİMİZ SİZLERİN VE BİZLERİN RAHAT ETMESİ İÇİN SURİYEDE PKK TEMİZLİĞİ YAPIYOR.
  • yusufogluyusufoglu31 dk önce
    ulan sen müslüman degil misin bir müslüman bu sözlerden rahatsiz olur mu gavursan gavurum de ki bilelim
  • hasanhasan32 dk önce
    abdürramitle uğraşmayın Ata'nın yolundan gidin, sizin için en hayırlısı budur
  • Mehmet kara Mehmet kara 37 dk önce
    Adam Alevi normal kıdurması

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