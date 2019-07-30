Netaş’tan yapay zeka atağı! Netaş, yeni nesil ekonomiyi ve akıllı üretimi şekillendiren yapay zeka teknolojileri konusunda önemli bir işbirliğine imza atarak, dünyanın en büyük yapay zeka teknolojileri üreticisi Nvidia’nın çözüm ortağı oldu.

Netaş, yeni nesil ekonomiyi ve akıllı üretimi şekillendiren yapay zeka teknolojileri konusunda önemli bir işbirliğine imza atarak, dünyanın en büyük yapay zeka teknolojileri üreticisi Nvidia’nın çözüm ortağı oldu. Netaş Kurumsal Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Selda Parın, “Kurum ve kuruluşlar için sağladığımız altyapı, çözüm ve danışmanlık hizmetini Nvidia’nın yapay zeka teknolojileri ile farklı bir boyuta taşıyacağız” açıklamasında bulundu.

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