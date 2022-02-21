Netasistan nedir, nasıl kulanılır? Netgsm Numara Taşıma!

Netasistan Nedir? Netasistan, müşterileriniz ile yaptığınız telefon görüşmelerini yönetebildiğiniz, çalışanlarınız tarafından oluşturulan destek ticketları takip edebileceğiniz, Webphone, SMS, Netsantral vb. iletişim araçlarına sahip son derece kullanışlı ve basit bir sistemdir.

Netasistan paket ücreti ne kadar?

Netasistan için öncelikle ihtiyacınız olan paketi seçersiniz (ücretsiz, plus). Daha sonra firmanızda bu sistemi kullanacak kişi sayısını seçer ve 3 Aylık - 12 Aylık ödemesini gerçekleştirirsiniz.

Netgsm aboneliği nedir?

Netgsm aboneliği; Sabit Telefon, Toplu SMS, Netsantral, Netasistan, Faks, Sesli Mesaj ve katma değerli hizmetleri tek panel üzerinden kullanmanızı sağlayan sabit telefon aboneliğidir.

Aboneliğinizi oluşturduğunuzda 0850’li veya 0212, 0312 vb. (81 il dahil) bir numaraya sahip olursunuz.

NETGSM Nasıl Kullanılır?

Netgsm numaranız ile tüm hizmetlerden aynı anda yararlanabilirsiniz. IP Telefon, IP Santral, Mobil Uygulama veya Yönlendirme Araçlarını kullanarak sabit telefon olarak kullanabilirsiniz.

Netgsm numaranıza Netsantral hizmetini entegre ederek kurumsallığa ilk adımınızı atabilirsiniz.

Web panel, mobil uygulama veya masaüstü uygulaması ile faks gönderip alabilir ve faks cihazından kurtulabilirsiniz.

Web panel, mobil uygulama, masaüstü uygulaması, excel eklentisi ile izinli sms gönderip alabilirsiniz.

Netgsm abone ücreti ne kadar?

Netgsm aboneliğiniz gerçekleştiğinde; Ön ödemeli veya faturalı olarak, hangi hizmeti kullanmak istiyorsanız onun ücretini ödersiniz. Tarife-Paket ücretleri : Sabit Telefon, Toplu SMS, Netsantral, Netasistan, Sesli Mesaj, Faks yılda bir kere 23 TL "Numara Kullanım ve Destek" ücreti alınır.

Bireysel abonelikler için Banka Havale / EFT Doğrulama (Aboneliğin aktif hale gelebilmesi için Numara Kullanım ve Destek Bedeli'nin; abonelikle aynı isme sahip banka hesabından ödemesinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.)

Netasistan hangi özelliklere sahiptir?

Netasistan'da; ticket oluşturma, kişi/firma rehber kaydı, görüşme kaydı, görüşme ses kayıtları, webphone ile görüşme, SMS entegrasyonu, Netsantral entegrasyonu vb. iletişim ihtiyaçlarınızın neredeyse hepsini karşılayan özelliklere sahiptir.

Netasistan Telefon Görüşmeleri Nasıl Yapılır?

Netasistan'da telefon görüşmelerinizi isterseniz web tarayıcınız üzerinden webphone ile, masaüstü uygulaması Netsipp softphone ile veya IP telefonlar ile yapabilirsiniz.

Netasistan Nasıl iptal edebilirim?

Netasistan esnektir. Memnun kalmadığınız takdirde her zaman iptal edebilirsiniz. Ancak mevcut bulunduğunuz ayı kullanmış sayılırsınız. İptal ücreti yoktur.