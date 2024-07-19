Netanyahu'ya baskı: Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarından ilgili yeni düzenleme için Netanyahu'ya çağrı
Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını onaylaması talebiyle Batı Kudüs'te gösteri düzenledi! Yüzlerce İsrailli gösterici tepki gösterdi
Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını onaylaması talebiyle Batı Kudüs'te gösteri düzenledi. Yüzlerce İsrailli gösterici, Netanyahu'nun konutuna doğru yürüyerek hükümete baskı yapmayı amaçladı.
Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını onaylaması talebiyle Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.
Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre yüzlerce İsrailli gösterici, esir takası anlaşmasının onaylanması için hükümete baskı yapılması amacıyla Netanyahu'nun konutuna doğru yürüdü.
Göstericiler, "Netanyahu, onları canlı olarak geri döndürmekten sorumludur" şeklinde slogan atarak İsrail Başbakanı'ndan esir takası anlaşmasını onaylamasını istedi.
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