İran Uluslararası İlişkiler Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hossein Amir Abdollahian, “İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sonu geldi ve bölgede İsrailliler için bir gelecek yok” dedi.

Abdollahian, Filistin Hamas Hareketi'nden bir heyetle yaptığı görüşmede yaptığı açıklamada, "İran'ın Filistin olan bir devleti tanıdığını ve başkentinin Kudüs El Şerif (Doğu Kudüs) olduğunu" vurguladı.

Abdollahian açıklamalarına, "İsrail uydurma bir varlıktır" ifadelerini ekledi.