Netanyahu’nun kirli çamaşırlarını Amerika yıkıyor

Washington Post’a konuşan ABD’li yetkililer, İsrail Başbakanı’nın Washington ziyaretlerine bavullar dolusu kirli çamaşır getirip bunları ABD Başkanı Konukevi çamaşırhanesinde ücretsiz yıkattığından yakındı. “Çoğu politikacı, kirli çamaşırlarını gizlemek için büyük çaba gösterirken, Netanyahu, kirli çamaşırlarını Washington’a getiriyor” diye yazan gazete, haberde metafor yapılmadığını belirtti. Netanyahu’nun ABD’ye çok sayıda çanta ve bavuldan oluşan özel kargoyla geldiği ve bunların kirli çamaşırlarla dolu olduğu belirtildi. Çamaşır yıkatmanın tüm yabancı liderlere sunulduğu ancak çoğunun buna tenezül etmediğini belirten bir ABD’li yetkili “Bize temizlememiz için gerçekten bavullar dolusu kirli çamaşır getirenler sadece Netanyahular” dedi.