CHP’li belediye iştiraki İZBETON üzerinden yürütülen vurgun davasında kirli çamaşırlar bir bir döküldü Şalvarlı ve başörtülü Belediye Başkanına hakaret yağdıran İyi Partili alçak mahkemede kıvırdı: Hesabım çalındı Piyasada kirli oyun! Rekabet Kurulu MediaMarkt'ın biletini kesti: 330 milyon liralık dev ceza İslam düşmanı şeytanlar çok yırtındı ama Allah’ın dediği oldu! Bendigo Camisi törenle ibadete açıldı Şiddetle reyting devri sona eriyor! Dizilerde büyük temizlik başlıyor Şara Antalya'dan dünyaya duyurdu! Suriye'de sıcak gelişme Korkmuyorum beni susturamayacaksınız Hürmüz Boğazı açıldı! Petrol düştü, altın yükseldi Duro Macut: Erdoğan'ı bekliyoruz AB, acil durum stoklarını devreye alacak Jet yakıtı krizine 'cepten yeme' formülü
Dünya Netanyahu’nun danışmanından büyük itiraf! “Yalan haber yayıyoruz”
Dünya

Netanyahu’nun danışmanından büyük itiraf! “Yalan haber yayıyoruz”

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bebek katili Binyamin Netanyahu’nun yeni basın direktörü olarak atanan Eli Hazan, Tel Aviv’de düzenlenen bir toplantıda yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekti. Netanyahu’nun partisi Likud destekçilerine hitap eden Hazan, sosyal medyada bilinçli şekilde yanlış bilgi yaydıklarını açıkça dile getirdi.

Bebek katili Binyamin Netanyahu’nun yeni basın direktörü olarak atanan Eli Hazan, Tel Aviv’de düzenlenen bir toplantıda yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekti. Netanyahu’nun partisi Likud destekçilerine hitap eden Hazan, sosyal medyada bilinçli şekilde yanlış bilgi yaydıklarını açıkça dile getirdi.

 

“Sosyal medyada savaş istiyorlarsa, o savaşı gösteririz”

Konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanan Hazan,
“Artık gerçeklerin bir önemi yok. Sosyal medyada savaş istiyorlarsa, onlara o savaşı gösteririz” diyerek dijital ortamda yürütülen propaganda faaliyetlerine işaret etti.

Bu sözler, İsrail siyasetinde sosyal medyanın nasıl bir araç olarak kullanıldığına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

 

Destekçilere çağrı: “Ben yayıyorum, siz de yayın”

Hazan, konuşmasının devamında yalnızca itirafta bulunmakla kalmadı,
dinleyicilere de çağrıda bulundu:

“Ben yalan ve uydurma haberler yayıyorum, siz de yayın.”

Bu sözler, organize şekilde dezenformasyon üretildiği iddialarını güçlendirirken, uluslararası kamuoyunda da tepki çekebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

 

Deveye sormuşlar “senin boynun neden eğri” diye…

O da “nerem doğru ki” cevabını vermiş…

Aynen bu hikayede olduğu gibi, İsrail’in kuruluş aşamasından günümüze neresi doğru ve hangi aşamada doğru yaptı ki?

İşte bu Siyonistler böyle… Bu sözler, Siyonist kafasının nasıl işlediğinin en bariz örneği olarak önümüzde duruyor..

Utanmadan ve sıkılmadan çıkıp “Ben yalan ve uydurma haberler yayıyorum, siz de yayın.” demek, vicdansızlığın son hali olsa gerekir…

Ve de terbiyesizliğin…

Biz biliyoruz sizi… Siz yeryüzünün gelmiş geçmiş en cani toplumusunuz… Kendinizden başkasını tanımaz, kendi çıkarlarınız söz konusu olduğunda babanızı bile tanımazsınız…

Ama unutmayın ki bu yaptıklarınızla;

-Tüm dünyadan izole olacak
-insanlığı kendinize düşman edecek
-ve yok olup gideceksiniz..

Aynı geçmişte olduğu gibi, sizi hiçbir ülke ve millet kabul etmeyecek, dışlayacak ve öteleyecektir… Bu sefer 1492 yılında olduğu gibi Türkiye de kabul etmeyecek sizi…

“Algının geçici, hakikatin kalıcı” olduğunu unutanlar, hakikat ile propagandayı ayırt edemeyen ahmaklardır.

İSLAMİ HABER “MİRAT”

Pezeşkiyan’dan Trump’a "yapay zeka" cevabı! "İsrail'i güçlü diplomasimizle dize getirdik"
Pezeşkiyan’dan Trump’a "yapay zeka" cevabı! "İsrail'i güçlü diplomasimizle dize getirdik"

Gündem

Pezeşkiyan’dan Trump’a "yapay zeka" cevabı! "İsrail'i güçlü diplomasimizle dize getirdik"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ALİ

İslam haber çok güzel yazmış doğru Bir eksiklik var.!!! Dünya bugün onların ürettiği muhtaç Elinize ne alırsanız Yahudi malı veya gizli de olsa onların kazandığı. Bir alışveriş git onların ürettiği malı alıyoruz !!! Siyonislerin üstüne düşmanlık edecek devlet ben tanımıyorum yok zaten Amerika mi Avrupa mı ondan mı flistine barış dendiğinde Nice rezalet ortaya çıktı demokrasi dedikleri devletler insan hakları derler. Yoksa Arap devletleri mi hiç biri siyonislerin kazandığı ve kazandırdığı devlet yahudi lobileri ve milyarderleri ilaç ve büyük şirketler buna izin vermez. Ha çıkar bir babayiğit Tayyip Erdoğan gibi ona diyecek sözüm yok.tayyip Erdoğan gibi kaç lider var dünyada? Baş kaldıracak? İspanya kaldırdı başına binbir Bela açıldı ve sonsuza kadar açılacak iftira yalan ile o koltukta oturmaz Siyonislerin istemez ise. Mısır büyük örnek Suriye Esat zamanı büyük örnektir çevre Arap devletleri örnektir krallar o koltuklarda destek vermese İsrail'e oturamazlar. Şimdi sormak gerekirse devletler mi siyonisleri istemiyecek? Halk istemez ise bir yahudi barinamaz bu topraklarda halk doğrusunu öğrenirse buda çok Zor olur onların bağlantılari her devlete çok büyük ve sosyal medya ile görüyoruz açık Zulm Edip haklı çıkmaya uğraşıyor İsrail. Bunu bir müslüman devlet yapsa ömürlü olabilir mi? Hayır tüm dünya üstüne culanirdi.
