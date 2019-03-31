Netanyahular sevinmesin!

Anadolu’yu kadim yurt bellemiş aziz milletimiz geleceğini tayin etmek için bugün sandık başına gidecek. Ülkemizdeki seçim sonuçlarını sadece vatandaşlarımızı değil, dünyanın dört bir tarafındaki mazlumları ve ülkemiz aleyhine çalışan lobileri de yakından ilgilendiriyor. Üzerinde operasyon yapılan değil oyun kuran bir ülke halen gelen Türkiye’yi eski pasif halin döndürmek isteyen dış güçler ile pençelerini boğazımıza geçirmek için hazır bekleyen terör örgütleri cumhurun tökezlemesini dört gözle bekliyor. Konu ile ilgili gazetemize konuşan uzmanlar, kullanacağımız her oyun ülkenin kaderini belirleyeceğini kaydederek, Siyonistlere ve Türkiye düşmanlarına fırsat vermemek gerektiğine işaret ediyor.

Vesayetçiler zulüm peşinde

Gazeteci yazar Murat Özer, Türkiye’nin beka seçimi için sandık başına gittiğini belirterek, “Türkiye’de bir rejim bunalımı oluşturmak isteyenler fırsat kolluyor. Terör örgütü mensuplarının aday gösterildiği bir seçime gidiyoruz. Bunun basit bir seçim olmadığı aşikar” dedi. Türkiye’de seçimlerin vatan evlatlarıyla gayri milliler arasında geçtiğini belirten Özer, “Bu nedenle her seçim beka seçimidir. Ben birincisinin kurtuluş umudu olduğunu düşünüyorum. ‘Selahaddin’in yürüyüşünü durdurduk’ manşetleri atan Avrupa basınını unutmayalım. Buna müsaade etmeyelim” şeklinde konuştu. 28 Şubat zihniyetinin halen diri olduğunu kaydeden Özer, “Vesayetçi zihniyet eskisinden daha fazla bir kinle üzerimize çullanacak fırsatı kolluyor. Bu fırsatı vermeyelim. ‘Bu ülkenin asli unsuru biziz’ diyen Türkan Saylan’ın, Bayburtlu genci hakir gören kadının zihninde yaşadığını gördük. Bizi sürekli aşağıladılar, hakaret ettiler. Tekrarlamalarına müsaade etmeyelim” ifadelerini kullandı.

Dış güçler fırsat kolluyor

Araştırmacı yazar Ercan Çifci, eski Türkiye artıklarının son dönemde kudurduğuna işaret ederek, “Vesayetçiler kudurmuş gibiler. Kimi zaman bir Müslüman kadının iffetine saldırıyor, kimi zaman ezanı ıslıklıyor. Kimi zaman da gencecik delikanlıları ‘Makarna var mı makarna’ diye aşağılıyor. Ellerine fırsat geçse belki de 28 Şubat darbesi sonrası olduğu gibi brfingli yargı kararlarıyla cezaevlerine tıkacaklar. Bunlara bu fırsatı vermeyelim” dedi. Dış güçlerin seçim sonuçlarını dört gözle beklediğini belirten Çifci, “Siyonist Yahudi, İngiliz ve Amerikan emperyalistleri fırsat kolluyor ve ona göre tedbir alıyor. Anadolu insanı, sömürü ağı kurmak isteyenlere geçit vermeyecek. Anadolu insanı, 12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın karanlık günlerine dönmek istemiyor” şeklinde konuştu.

Bir oy her şeyi değiştirir

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş da, “Müslümanlara 28 Şubat döneminde vesayetçilerin neler yaptığını gördük. Şimdi ellerine ufak bir güç geçse aynısını yapacaklarını zaten beyan ediyorlar. Göz göre göre buna müsaade etmemek lazım. Yeniden insan hakları ihlallerine maruz kalmamak için iyi düşünmeliyiz” dedi. Dünyanın gözünün bu seçimlerde olduğunu belirten Ali Akbaş, şöyle devam etti: “Dünyanın bütün mazlumları bu seçimin sonuçlarını bekliyor. Zira onlar da biliyor ki, Türkiye’nin zafer yürüyüşü tökezlerse kendileri de sahipsiz kalır. Karanlık odaklar da seçimin sonucunu ellerini oğuşturarak bekliyor. Vereceğimiz oyun mazlumu sevindireceğini ve zalimi üzeceğini bilelim.”