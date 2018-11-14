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Netanyahu'dan küstah açıklama!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki ateşkesle ilgili küstah açıklamalarda bulundu. Terör devleti İsrail'in başarısızlığını, "Düşmanlarımız barışmak için bize yalvardı" diyerek savuşturdu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:17
Netanyahu'dan küstah açıklama!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerilimin ardından dün sağlanan ateşkesi savundu.

İsrail'in ilk başbakanı Ben Gurion için düzenlenen anma töreninde konuşan Netanyahu, Gazze'de yaşanan son gerginliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

"Düşmanlarımız ateşkes için yalvardı"

Netanyahu, ateşkesin Gazze'deki Filistinli grupların isteği doğrultusunda alındığını ileri sürerek, "Düşmanlarımız ateşkes için yalvardı. Bunu (ateşkes çağrısı) neden yaptıklarını çok iyi biliyorlar." dedi.

Halkın vâkıf olmadığı bilgiler ışığında güç kararlar almak zorunda olduğunu söyleyen Netanyahu, "Acil durumlarda güvenlik açısından kritik kararlar alındığında düşmandan saklanması gereken bu kararlar her zaman kamuoyuyla paylaşılamaz." ifadesini kullandı.

Gazze'de yaşanan son gerginliğin ardından Mısır'ın ara buluculuğunda dün akşam Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Ateşkesin ardından özellikle Gazze'ye yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim birimlerinde Netanyahu hükümetini hedef alan gösteriler düzenlenmişti.

Savunma Bakanı Avigdor Liberman da bugün yaptığı basın toplantısında Gazze'de sağlanan ateşkese karşı çıkarak istifa ettiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:17
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