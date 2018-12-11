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Netanyahu'dan Erdoğan açıklaması! Hitler benzetmesinden rahatsız oldu

Terör devleti İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye ile olan diplomatik ilişkileri 'Hitler benzetmesi' üzerinden gündeme getirdi.

11 Aralık 2018 Salı 11:39
Netanyahu'dan Erdoğan açıklaması! Hitler benzetmesinden rahatsız oldu

Katil İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin 'gelişme gösterdiğini' sözde espirili bir dille gündeme getirdiği iddia edildi.

Türkiye-İsrail uzmanı Profesör Louis Fishman Twitter'dan yaptığı paylaşımda Netanyahu’nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında şunları söylediğini aktardı:
"Türkiye'yle ilişkilerimizde bir ilerleme oldu. Erdoğan artık iki günde bir yerine sadece altı günde bir bana 'Hitler' diyor."

 

 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:39
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