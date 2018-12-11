Netanyahu'dan Erdoğan açıklaması! Hitler benzetmesinden rahatsız oldu

Katil İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin 'gelişme gösterdiğini' sözde espirili bir dille gündeme getirdiği iddia edildi.

Türkiye-İsrail uzmanı Profesör Louis Fishman Twitter'dan yaptığı paylaşımda Netanyahu’nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında şunları söylediğini aktardı:

"Türkiye'yle ilişkilerimizde bir ilerleme oldu. Erdoğan artık iki günde bir yerine sadece altı günde bir bana 'Hitler' diyor."