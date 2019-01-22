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Netanyahu yine güldürdü: Yumruğumuz her yere ulaşacak

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, hedef göstermeden tehditler savurdu. Netanyahu, "İsrail'in yumruğu her yere ulaşacak" dedi.

22 Ocak 2019 Salı 19:13
Netanyahu yine güldürdü: Yumruğumuz her yere ulaşacak

İsrail Başbakanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Binyamin Netanyahu, "İsrail'in güç yumruğu, bizden rahatsızlık duyan herkese ulaşacak." dedi.  

Netanyahu aynı zamanda, "İsrail halkının güvenliğini sağlamak için en ileri silah sistemlerini başarıyla geliştirmeye devam edeceklerini" söyledi.  

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bugün yayımladığı raporlara göre ise İsrail'in Suriye'ye düzenlediği son hava saldırısında 12 İran askeri öldü.

TM Dijital Haber Merkezi

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 19:13
  1. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi
  2. Binyamin Netanyahu
  3. Netanyahu
  4. İsrail

YORUM YAZ

  • mehmet önenmehmet önen21 dk önce
    Elin yumrugunu yemeyen kendi yumrugunu balyoz sanarmis - adi YAHUDILER
  • YamanYaman50 dk önce
    Kansız yakıldıginiz günleri unutup aman dilediklerinizi tehdit edersiniz
  • Hasan Hasan 52 dk önce
    Gel babana yavrum gel.Seni hasretle bekliyoruz hadi gel.Katil herif.

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