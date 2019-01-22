Netanyahu yine güldürdü: Yumruğumuz her yere ulaşacak Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, hedef göstermeden tehditler savurdu. Netanyahu, "İsrail'in yumruğu her yere ulaşacak" dedi.

İsrail Başbakanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Binyamin Netanyahu, "İsrail'in güç yumruğu, bizden rahatsızlık duyan herkese ulaşacak." dedi. Netanyahu aynı zamanda, "İsrail halkının güvenliğini sağlamak için en ileri silah sistemlerini başarıyla geliştirmeye devam edeceklerini" söyledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bugün yayımladığı raporlara göre ise İsrail'in Suriye'ye düzenlediği son hava saldırısında 12 İran askeri öldü. TM Dijital Haber Merkezi

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