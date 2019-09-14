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"Netanyahu kazanırsa İsrail demokrasisi tehlikeye girer"

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak:- "Bu seçim İsrail demokrasisi için büyük önem arzediyor. Salı günkü seçimleri Netanyahu kazanırsa İsrail demokrasisi tehlikeye girer"- İsrailli Milletvekili Stav Shaffir:- "Çok sayıda seçmen oy kullanırsa Netanyahu hükümetini değiştirebilir ve böylece İsrail demokrasisini koruyabiliriz"- "İsraillilerin büyük bir kısmı barıştan ve Filistinlilerle iki devletli çözümden yana"

14 Eylül 2019 Cumartesi 22:43
"Netanyahu kazanırsa İsrail demokrasisi tehlikeye girer"

TEL AVİV (AA) - Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, salı günü yapılacak genel seçimlerde mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kazanması durumunda "ülkedeki demokrasinin" tehlikeye gireceğini söyledi.

İsrail Demokratik Birliğinin Tel Aviv'de düzenlediği seçim mitinginde Netanyahu hedef alındı.

Mitinge katılan göstericiler, üzerinde "suç bakanı", "yalancı", "yozlaşmış başbakan" ve "demokrasi kazansın" gibi Netanyahu'yu suçlayan afiş ve dövizler taşıdı.

Eski Başbakan Barak, mitingde yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi halinde sandıklarda yolsuzluk yapıldığını iddia edeceğini öne sürdü.

İsrailli seçmene sandığa gitme çağrısında bulunan Barak, "Bu seçim İsrail demokrasisi için büyük önem arz ediyor. Salı günkü seçimleri Netanyahu kazanırsa İsrail demokrasisi tehlikeye girer." dedi.

Öte yandan miting sonrası AA muhabirine konuşan İsrail Demokratik Birliğinin önde gelen isimlerinden İsrailli Milletvekili Stav Shaffir, 17 Eylül'deki seçimlerin İsrail'deki demokrasi mücadelesi için şans olduğunu söyledi.

Shaffir, İsraillilerin büyük bir kısmının güçlü demokrasiden yana olduğunu belirterek, Netanyahu hükümetinin yolsuzluğa bulaştığını ve bu nedenle ülke demokrasisinin tehlikede olduğunu ifade etti.

Salı günkü seçimlerde sandığa gitme oranının ülkenin geleceği açısından büyük önem arz ettiği ve oy kullanma oranının çok yüksek olacağını ümit ettiğini vurgulayan Shaffir, "Çok sayıda seçmen oy kullanırsa Netanyahu hükümetini değiştirebilir ve böylece İsrail demokrasisini koruyabiliriz." dedi.

- "İsraillilerin büyük bir kısmı iki devletli çözümden yana"

İsraillilerin büyük bir bölümünün mevcut hükümetin politikalarına karşı olduğunu dile getiren Shaffir, "İsraillilerin büyük bir kısmı barıştan ve Filistinliler ile iki devletli çözümden yana." diye konuştu.

Shaffir, salı günkü seçimi barıştan yana olan İsrailliler için kazanacaklarını ifade ederek, "Netanyahu'nun kazanmaması için gereken neyse yapacağız." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 22:43
  1. Binyamin Netanyahu
  2. Ehud Barak
  3. İsrail
  4. seçimler
  5. Stav Shaffir

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