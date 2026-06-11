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Dünya "Netanyahu ile görüştüm" diyen Trump'tan flaş Erdoğan çıkışı
Dünya

"Netanyahu ile görüştüm" diyen Trump'tan flaş Erdoğan çıkışı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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"Netanyahu ile görüştüm" diyen Trump'tan flaş Erdoğan çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada "Netanyahu ile görüştüm yakında Erdoğan ile de görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Trump, "İran ile harika bir anlaşma yapıldı, imzalar önümüzdeki günlerde atılabilir. Anlaşma yapılır yapılmaz Hürmüz Boğazı açılacak. İmza töreni Avrupa'da yapılacak. ABD Başkan Yardımcısı Vance orada olacak." ifadelerini kullandı.

 

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Trump, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:

"Netanyahu ile görüştüm yakında Türkiye ile de görüşeceğiz; müzakerelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı."

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