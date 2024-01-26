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Gündem Netanyahu için hesap vakti! Mahkeme bugün karar verecek
Gündem

Netanyahu için hesap vakti! Mahkeme bugün karar verecek

Yeniakit Publisher
2024-01-26 08:15:00 -
Netanyahu için hesap vakti! Mahkeme bugün karar verecek

Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Lahey’deki soykırım davası süreci değerlendirildi. Uluslararası Adalet Divanı soykırım davasında bugün ara karar verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) mazlum Filistin halkına yönelik işlenen soykırım suçunun cezalandırılması için İsrail aleyhine açtığı davadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Dava sürecinin değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve insanlık suçu işleyen İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini belirtti.

 

GÖZLER BUGÜN ÇIKACAK KARARDA

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını bugün Türkiye saati ile 15.00'te açıklayacak. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve beraberindeki heyet, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasını takip için Lahey'e gitmişti. Türkiye, dava dosyasına İsrail'in soykırım delillerini sundu.
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Yorumlar

Misafir

Destekleyen kim EU cok komik Bu dava ertelenir Ay yıl .....
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