Netanyahu, Dünya tersine döndü! Netanyahu'dan skandal sözler, yok artık dedirtti! Dava sona erdi! Tepki yağdı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Gazze'deki katliamlar nedeniyle İsrail aleyhine Birleşmiş Milletlerin (BM) en üst düzey yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanında açtığı davanın ikinci ve son günü sona erdi.

Hollanda'nın Lahey kentinde 3 saat süren duruşmada, İsrail hakkındaki soykırım suçlamasına karşı sözlü savunmasını yaptı.

'SUÇLAMALAR BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇARPITILMIŞ'

İsrail'in hukuk ekibi, Güney Afrika’nın yönelttiği suçlamaların “büyük ölçüde çarpıtılmış” olduğunu ve İsrail’in sivillerin zarar görmesini engellemek için elinden geleni yaptığını iddia etti. İsrail tarafı, BM mahkemesinin Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını durdurma yetkisi olmadığını da öne sürdü. Savunmada sivil ölümlerinin kasti olmadığı, ancak "meşru askeri hedeflere" yapılan saldırılar sonucu gerçekleştiği iddia edildi.

Diğer yandan Lahey’de duruşmanın gerçekleştirildiği saatlerde Filistinli ve İsrailli göstericiler, protesto gösterisi düzenledi. Barış Sarayı’ndaki duruşmayı dev ekrandan takip eden Filistinli göstericiler, İsrail heyetinin sözlü savunmaları sırasında “Yalancı” sloganları attı.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, "Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı" gerekçesiyle hakkında dava açtığı İsrail, bugün duruşmanın ikinci gününde Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü savunma yapacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, ülkesi hakkında açılan davayı eleştirerek, "Dünya tersine döndü. Soykırıma karşı mücadele eden İsrail soykırımla suçlanıyor" dedi.

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Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Aharon Barak başkanlığındaki İsrail heyeti, soykırım suçlamasına karşı tezlerini sunarak, mahkeme heyetini ikna etmeye çalışacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre İsrail’in bugün yapacağı savunmanın ardından Uluslararası Adalet Divanı, Tel Aviv yönetiminin Gazze’deki tüm askeri faaliyetlerini durdurmasına dair taleple ilgili karar verecek.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze’deki tüm askerleri faaliyetlerinin durdurulması için ivedilikle ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyor.

Uluslararası Adalet Divanı, aynı zamanda Güney Afrika’nın soykırım iddiaları ile ilgili davanın esastan görüşülüp görüşülmeyeceğine de karar verecek.

Güney Afrika'yı temsil eden avukatlardan Tembeka Ngcukaitobi, genellikle bu tür davalarda kanıtlanması en zor olan, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik "soykırım niyeti" konusunu ele aldı.

'SOYKIRIMI AÇIKÇA BEYAN ETTİ'

"İsrail'in siyasi liderleri, askeri komutanları ve resmi görevlerdeki kişiler sistematik olarak ve açıkça soykırım niyetlerini beyan ettiler." diyen Ngcukaitobi, bu açıklamaların daha sonra Gazze halkını ve Gazze'nin fiziki altyapısını tahrip ederken sahadaki askerler tarafından tekrarlandığını anımsattı.

Güney Afrika'yı temsil eden avukatlardan Blinne Adila Hassim, Divan'a, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin "toplu katliamını" da içeren Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesini ihlal ettiğini söyledi.

Bu İsrail açısından büyük önem taşıyan bir karar. Çünkü, soykırım ya da diğer suçlamalar konusunda Uluslararası Adalet Divanı’na yalnızca bir kez başvuru yapılabiliyor.

Eğer Güney Afrika, Gazze’de soykırım yapıldığına ilişkin yeterince kanıt sunmazsa, İsrail bir daha soykırımla suçlanamayacak.

medyaradar'ın aktardığı haberde: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'da açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin ilk duruşması dün yapılmıştı.