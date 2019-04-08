Netanyahu bölgeyi ateşe atacak

Amerika’nın Kudüs ve Golan kararıyla cesaret bulan terör devleti İsrail bu kez “Bağımsız Filistin İsrail’e tehdit” naraları atmaya başladı. İki devletli çözüme karşı çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerini ilhakına devam edeceklerini açıkladı. Netanyahu’nun skandal açıklamasına Türkiye’den büyük tepki geldi.

Kudüs ve Golan kararıyla Amerika’nın sırtını sıvazladığı terör devleti İsrail skandal açıklamalarına devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerini ilhakına devam edeceklerini açıkladı. Bu skandala Türkiye çok sert cevap verdi.

Seçim politikasının örneği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’ya yönelik beyanını, işgali meşrulaştırmak için seçim politikasını kullanmasının bir başka örneği olarak nitelendirdi. Kalın, Twitter hesabında İngilizce yaptığı paylaşımda, “Netanyahu’nun işgali meşrulaştırmak ve iki devletli çözümü baltalamak için seçim politikasını nasıl kullandığının bir diğer örneği. Yeniden seçilirse bu ‘demokrasi’nin mi yoksa işgalin mi zaferi olacak? Batılı demokrasiler tepki gösterecek mi, yoksa sessiz kalmayı sürdürecek mi? Hepsine yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’ya yönelik beyanının, açık bir şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saydığını bildirdi. Çelik, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Netanyahu’nun Batı Şeria’ya yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Amerika cesaret veriyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs ve Golan kararlarından cesaret ve yüz bulan Netanyahu’nun, Ortadoğu’da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmayı sürdürdüğünü ve provokasyon yapmaya devam ettiğini belirten Çelik, paylaşımında şu görüşlere yer verdi: Netanyahu’yu kuşatan bu nefret dilini herkes kınamalıdır. Netanyahu, uluslararası topluma ve hukuka açıkça saldırıyor. Saldırmadığı değer ve hukuk ilkesi kalmadı. Uluslararası toplum kendi değerlerini, Netanyahu’nun saldırganlığına karşı güçlü bir şekilde korumalıdır.”

Skandal ifadeler

İsrail’de yapılacak seçimler öncesi kışkırtıcı bir dil kullanarak skandal ifadelere imza atan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini “İsrail’e ilhak” etmeyi planladığını açıklamıştı. Netanyahu, İsrail’in Kanal 12 televizyonunda katıldığı programda, “Bağımsız bir Filistin devleti İsrail’in varlığı için bir tehdittir. Kudüs’ü bölmeyeceğim, Yahudi yerleşim birimlerini de boşaltmayacağım” diyerek skandallarına devam etmişti. Terör devleti Başbakanı, Batı Şeria’daki yasa dışı ilhak ise “Bir sonraki aşamaya geçeceğiz ve oraları İsrail’e ilhak edeceğim” demişti.

Oldubittiye izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium’da düzenlenen Türk Kızılay 101. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Oktay, dış politikada dayatmalara, masa başı oldubittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Oktay şöyle devam etti: “Tüm bu kurumlarımız sayesinde al bayrağımızla, Türk Kızılayının kırmızı hilaliyle, umudun sembolü, dayanışma ve paylaşmanın diğer adıyız. Biz dünyanın neresinde olursa olsun yaşanılan insani krizler karşısında kayıtsız kalanlardan olmadık.

Dünya 5’ten büyüktür en somut tezahürü

Bir yandan yaklaşık 4,7 milyon mülteciye ev sahipliği yaparken diğer yandan da dünyanın vicdanına ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diye haykırmamız insan odaklı dış politikamızın en somut tezahürleridir. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki ne kadar hizmet verirseniz verin insani yardım ihtiyacı, mülteci sayısı, aç insan sayısı daha fazla. Sorgulamamız gereken, dünyayı bu konuma getiren sistem. Dünya 5’ten büyüktür demekle bunu sorguluyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin hukuk mücadelesi önceliğimiz olacak. Dış politikada dayatmalara, masabaşı oldubittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz. Uluslararası arenada ilkeli ve dik duruşumuzu sürdüreceğiz.”

Kaynak: Yeni Şafak