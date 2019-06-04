0553 313 94 23

Netanyahu: Bazı Arap ve İslam ülkeleri bize destek veriyor! Onların isimleri...

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, "Yüzyılın Anlaşması" başlıklı konferansta yaptığı açıklamada, 'İsrail ile işbirliği içinde olan çok fazla Arap ve İslam ülkesi var' dedi.

04 Haziran 2019 Salı 23:44
Netanyahu: Bazı Arap ve İslam ülkeleri bize destek veriyor! Onların isimleri...

Arap ülkelerinden yetkililer, Amerika'nın Filistin'deki İsrail işgalini kalıcı hale getiren anlaşma planına karşı Beyrut'ta düzenlenen konferansta bir araya geldiler. Konferansta, anlaşmanın Filistinlileri haklarından daha fazla mahrum etmeyi amaçladığı belirtildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu , "İsrail ile işbirliği içinde olan çok fazla Arap ülkesi var" dedi.

Arap yetkililer, Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta düzenlenen "Yüzyılın Anlaşması" başlıklı konferansa bir araya geldiler.

Katılımcılar, söz konusu anlaşmayı "Amerika kökenli bir Orta Doğu planı" olarak ele aldılar.

'Arap ve İslam ülkeleri bize destek veriyor'

Konferansta, Amerika'nın sunduğu bu planın Filistinlileri haklarından daha fazla mahrum etmeyi amaçladığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu , İsrail'de Kudüs'ün işgalinin kutladığı resmi bir törende açıklamalarda bulundu.

Netanyahu konuşmasında, İsrail ile işbirliği yapan çok sayıda Arap ve İslam ülkesi olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı, konunun hassasiyeti sebebi ile bu ülkelerin isimlerini açıklayamayacağını belirtti.

Aynı zamanda Netanyahu, İran'ın Hizbullah'a yılda 700 milyon dolar para transferi yaptığını da iddia etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 23:44
  1. İsrail
  2. Netanyahu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı
    1. Abdullah Avcı'nın transfer listesi..
    2. Aktör Gérard Depardieu’ye yöneltilen..
    3. Ablasını arayıp 25 metrelik..
    4. Netanyahu: Bazı Arap ve İslam ülkeleri..
    5. İnegöl’de trafik kazası: 5 yaralı
    6. Yunanistan Almanya’dan savaş tazminatı..
    7. Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde..
    8. Metrelerce öteden taşıdılar! Deprem..
    9. Malatya'da bıçakların kullanıldığı 2..
    10. Bağdat'taki Yeşil Bölge tamamen açıldı
    11. Kemal Kılıçdaroğlu yine hedef..
    12. Milliler, Fransa maçının..
    13. "Fındığı her ortamda gündeme..
    14. Başkan Erdoğan'dan şehit babasına..
    15. Heniyye'nin bayram mesajında Kudüs..
    16. Ukraynalı polisler 5 yaşındaki çocuğu..
    17. Gençler Avrupa Grekoromen Güreş..
    18. Galatasaray'a sürpriz başkan adayı!
    19. Salatalık diyeti nedir? Salatalık..
    20. Adıyaman'da taşlı ve sopalı kavga: 2..
    21. Norveç'te Ramazan Bayramı
    22. GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını
    23. O ülkede Ramazan Bayramı affı!..
    24. Antalya'da yangın! Havadan ve karadan...
    25. Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı
    26. Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı
    27. Tenis: Fransa Açık
    28. Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip..
    29. Tiananmen olaylarının 30. yılı
    30. Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 4..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."