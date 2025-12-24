Netanyahu alçağından 'Kemalist kalın, Osmanlı'ya özenmeyin' tehdidi!

Siyonizm projesi olan Kemalizmin Osmanlı düşmanlığı, bu düşmanlığın planlayıcısı olan bebek katili Yahudilerin ağzında açığa çıktı. Gazze’de binlerce masumu katleden, bebek katili Binyamin Netanyahu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderleriyle bir araya geldiği zirvede Türkiye’yi hedef aldı. Ecdadımız Osmanlı’nın bölgedeki adalet dolu asırlarından rahatsız olan eli kanlı Netanyahu, haddini aşan ifadelerle Doğu Akdeniz’de kurulan şer ittifakına güvenerek tehditler savurdu

İşgalci Liderden Küstah Tehditler

Kudüs’te gerçekleşen üçlü zirvede konuşan çocuk katili Netanyahu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklı duruşunu ve bölgedeki tarihi mirasını hedef aldı. Osmanlı Devleti’nin 400 yıl boyunca barış ve adaletle yönettiği topraklar üzerinde bugün kan kusturan Siyonist lider, ecdadımızın gölgesinden bile korktuğunu itiraf edercesine şu küstah ifadeleri kullandı:

"İmparatorluklarını ve topraklarımız üzerindeki hakimiyetlerini yeniden kurabileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum: Unutun bunu. Böyle bir şey olmayacak. Bunu aklınızdan bile geçirmeyin."

Mazlumların Kanı Üzerine Kurulan İttifak

Filistin topraklarını işgal ederek, on binlerce Filistinliyi soykırıma tabi tutan terör devleti İsrail’in başındaki Netanyahu, Yunan ve Rum liderlerle "güvenlik ve savunma" adı altında bir şer bildirisi imzaladı. Modern zamanların en büyük canilerinden biri olarak tarihe geçen Netanyahu, bölgedeki Türk varlığından duyduğu rahatsızlığı "kendimizi savunmaya kararlıyız" sözlerinin arkasına sığınarak gizlemeye çalıştı.

Ecdadın Adaletinden, Siyonizmin Zulmüne

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından İngiliz işgali ve sonrasında Siyonist terör gruplarının eliyle Filistinlilerin vatanlarından sürüldüğü süreci "bağımsızlık" olarak niteleyen katil Netanyahu, tarihin gerçeklerini çarpıtmaya yeltendi.

Osmanlı Dönemi: 400 yıl boyunca üç dinin huzur içinde yaşadığı barış iklimi.

İsrail Zulmü: 1948’den beri devam eden sürgün, tehcir ve sistematik çocuk katliamları.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin haklarını gasp etmeye çalışan bu "üçlü çete", yayınladıkları ortak bildiride deniz güvenliği ve askeri iş birliği vurgusu yaparak bölgedeki tansiyonu yükseltme niyetlerini bir kez daha tescilledi. Ancak tarih, mazlumların kanı üzerine kurulan hiçbir yapının kalıcı olmadığını defalarca göstermiştir.