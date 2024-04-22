Netanyahu ABD'ye ateş püskürdü! Tüm gücümle savaşacağım

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İsrail Ordusu’ndaki bir birliğe yönelik askeri yardımı keseceği haberlerinin ardından, ülkesine yönelik tüm ambargoları reddedeceğini söyledi ve “Tüm gücümle savaşacağım” dedi:

"Askerlerimiz terörist canavarlarla savaşırken, bir IDF birimine yaptırım uygulama niyeti absürdlüğün daniskası ve ahlaki açıdan en düşük noktadır. Liderliğimi yaptığım hükümet bu hamlelere karşı her türlü yola başvuracaktır."

Daha önce Axios haber sitesi, ABD’nin, işgal altındaki Batı Şeria’da insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail’in Netzah Yehuda tugayını hedef alacağını yazmıştı.

BBC, kararın ihlallerde yer aldığı iddia edilen yabancı askeri birliklere yönelik Amerikan yasağı uyarınca alınmış olabileceğini tespit etti.

İNSAN HAKLARI İHLALİ UYARISI

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin İsrail Ordusu’ndaki bazı birliklere insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle yardımın kesileceği haberleri sorulunca “Bazı kararlar verdim, önümüzdeki günlerde görmeyi bekleyebilirsiniz” demişti.

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İsrail başlıca müttefiki Washington daha önce hiç İsrail Ordusu’ndaki bir birliğe yönelik yardımı kesmemişti.

İsrail Ordusu ise Netzah Yehuda’nın uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyet gösterdiğini savunuyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD’ye Netzah Yehuda’ya ambargo niyetinden vazgeçme çağrısında bulundu ve dünyanın ABD ve İsrail arasındaki bağları her zamankinden daha yakından izlediğini söyledi.

Gallant’ın açıklamasında “Bütün bir birliği eleştirme girişimleri, İsrail Ordusu’nun faaliyetleri üzerinde büyük bir gölge oluşmasına neden oluyor. Ortaklar ve dostlar için doğru yol bu değil” denildi.

Axios, Cumartesi günü üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Blinken’ın Netzah Yehuda konusundaki kararıını önümüzdeki günlerde açıklayacağını yazdı.

Kararın, birliğin Batı Şeria’daki insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili olduğu belirtildi. Bunlardan birinin de 80 yaşındaki Filistinli Amerikalı Ömer Esad’ın Ocak 2022’de Batı Şeria’daki bir arama sırasında elleri ve ağzı İsrail askerlerince bağlandıktan ölmesi olduğu kaydedildi.

ABD olayın ardından “kapsamlı bir soruşturma” çağrısı yapmıştı.