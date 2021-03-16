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Dünya Netanyahu: 4 ülkeyle daha anlaşacağız
Dünya

Netanyahu: 4 ülkeyle daha anlaşacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yakın zamanda dört ülkeyle daha masaya oturacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:55:00 -
Netanyahu: 4 ülkeyle daha anlaşacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dört ülkeyle daha normalleşme anlaşması imzalayacaklarını belirtti.

İsrail merkezli Ynetnews'e konuşan Netanyahu, bir süredir gündemde olan normalleşme sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Netanyahu, dört normalleşme anlaşmasının daha yolda olduğunu ve bunlardan birinin bir Ortadoğu ülkesi olduğunu söyledi. Netanyahu şu ifadeleri kullandı:

"Dört barış anlaşması imzaladım, dördü de yolda. Bunlardan biri, dün lideriyle görüştüğüm bir Ortadoğu ülkesi."

İsrail yakın dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Bahreyn, ve Fas ile normalleşme anlaşması imzalamıştı.

Bunlara ek olarak Kosova ve Bhutan gibi bölge dışından ülkelerle de anlaşılmıştı.

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