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Dünya Netanyahu 2024'te görevde olmayacak
Dünya

Netanyahu 2024'te görevde olmayacak

Yeniakit Publisher
2024-01-02 07:20:00 -
Netanyahu 2024'te görevde olmayacak

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Binyamin Netanyahu'nun "2024 yılında başbakan olarak kalmayacağı" imasında bulundu.

İsrail Meclisindeki ikinci büyük parti olan Yesh Atid'in lideri Lapid, mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetin 2023'te neden olduğu yıkım ile 2024'te gelecek hükümetin büyük düzeltmesi arasında seçim yapmak zorundayız." dedi.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi başta olmak üzere koalisyonu oluşturan partilerin popülaritesinde önemli bir düşüş olduğunu gösteren kamuoyu yoklamalarına işaret eden Lapid, "İsrail toplumunun neyi seçeceğini biliyorum, siz de biliyorsunuz." diye konuştu.

Lapid, Netanyahu'ya yönelik olarak, "2024 yılı tamamen farklı olacak. Bizi bölen, başımıza felaket getiren kalmayacak. Aşırılık yanlıları evlerine dönecek, Netanyahu da evine dönecek." ifadesini kullandı.

Muhalefetteki sağ görüşlü İsrail Evimiz Partisinin lideri Avigdor Liberman da düzenlediği basın toplantısında, "Hükümete ancak Netanyahu'nun gittiği gün katılırım, bundan bir saniye önce bile değil." dedi.

İsrail'de koalisyon hükümeti Likud'un yanı sıra ultra ortodoks Yahudi partilerden Şas, Birleşik Tevrat Yahudiliği, aşırı sağcı partilerden Dini Siyonizm, Yahudilik Gücü ve Noam'dan oluşuyor.
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İsrail'de yapılan anketler, Netanyahu'nun partisi Likud'a halkın desteğinin yarı yarıya azaldığını gösteriyor.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun yayınladığı ankete göre, İsrail Meclisinde halihazırda 32 milletvekili bulunan Likud'un 120 sandalyeli meclisteki milletvekili sayısı 16'ya düşüyor.

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