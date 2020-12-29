Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı için uygulanacak olan asgari ücreti kamuoyuna duyurdu. İşçi kesiminin karara muhalif kaldığı 2021 asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret bir önceki yıla göre 500 lira artmış oldu. Asgari ücret 2021 yılı için artış oranı ise yüzde 21,56 oldu. 2021 net asgari ücret AGİ dahil ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümet ve işveren heyetlerinin oy çokluğuyla yeni rakam brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Brüt asgari ücretin 500 lira 85 kuruşunu SGK primi, 187 lira 82 kuruşunu gelir vergisi, 27 lira 15 kuruşunu damga vergisi, 35 lira 78 kuruşunu işsizlik sigortası primi işçi payı oluşturacak. Yeni yılda asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş olacak. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından oluşacak.

2021 AGİ dahil asgari ücret net ne kadar?

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışmayan 2 bin 879,57 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 2 bin 919,81 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 2 bin 960,06 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 3 bin 013,72 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 3 bin 013,72 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 3 bin 013,72 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışan 2 bin 825,90 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışan 1 çocuklu 2 bni 866,15 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışan 2 çocuklu 2 bin 906,40 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışan 3 çocuklu 2 bin 906,40 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışan 4 çocuklu 2 bin 986,89 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışan 5 çocuklu 3 bin 013,72 TL