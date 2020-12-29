  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Net asgari ücret AGİ dahil ne kadar?
Ekonomi

Net asgari ücret AGİ dahil ne kadar?

2021 yılı asgari ücret belli oldu. 28 Aralık Pazartesi günü son kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücreti açıkladı. Açıklanan yeni asgari ücret yüzde 21.56 artışla net 2 bin 825 TL oldu. Asgari ücret zammı ile birlikte AGİ tutarları da yeniden şekillendi. Peki bekar, eşi çalışan, eşi çalışan çocuklu, eşi çalışmayan, eşi çalışmayan çocuklu için AGİ ne kadar oldu? Net asgari ücret AGİ dahil ne kadar? İşte 2021 asgari ücret haberleri.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:14:00 - 2020-12-29 10:14:38
Net asgari ücret AGİ dahil ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı için uygulanacak olan asgari ücreti kamuoyuna duyurdu. İşçi kesiminin karara muhalif kaldığı 2021 asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret bir önceki yıla göre 500 lira artmış oldu. Asgari ücret 2021 yılı için artış oranı ise yüzde 21,56 oldu. 2021 net asgari ücret AGİ dahil ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümet ve işveren heyetlerinin oy çokluğuyla yeni rakam brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Brüt asgari ücretin 500 lira 85 kuruşunu SGK primi, 187 lira 82 kuruşunu gelir vergisi, 27 lira 15 kuruşunu damga vergisi, 35 lira 78 kuruşunu işsizlik sigortası primi işçi payı oluşturacak. Yeni yılda asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş olacak. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından oluşacak. 

2021 AGİ dahil asgari ücret net ne kadar?

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışmayan 2 bin 879,57 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 2 bin 919,81 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 2 bin 960,06 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 3 bin 013,72 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 3 bin 013,72 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 3 bin 013,72 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışan 2 bin 825,90 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışan 1 çocuklu 2 bni 866,15 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışan 2 çocuklu 2 bin 906,40 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışan 3 çocuklu 2 bin 906,40 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışan 4 çocuklu 2 bin 986,89 TL

AGİ dahil net asgari ücret evli eşi çalışan 5 çocuklu 3 bin 013,72 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Venezuela'da muhalefetten Guaido kararı
Dünya

Venezuela'da muhalefetten Guaido kararı

Venezuela muhalefeti, Ulusal Meclis'in (AN) başkanı Juan Guaido'nun geçici başkanlık süresini uzattı.
Fahrettin Altun: HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir
Gündem

Fahrettin Altun: HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kendisi için soru önergesi veren HDP'ye verdiği cevapta, "HDP'nin de onun efendilerini..
Süper Lig'deki zorlu mücadele yoğun yağış nedeniyle ertelendi
Spor

Süper Lig'deki zorlu mücadele yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yoğun yağış nedeniyle ertelendi. ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay