Nestor El Maestro: Türk futbolu için utanç verici
Göztepe'nin İngiliz hocası Nestor El Maestro, Galatasaray'a yenildikleri maç sonrası sert açıklamalarda bulundu.
Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçın ardından kısa bir açıklamayla tepki gösterdi.
İngiliz teknik adam, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Bu takımın hocası olmaktan dolayı mutluyum. Bugün bazı konularda utanç duydum. Türk futbolunda da aynı şeyi hissettim diyebilirim." dedi.
El Maestro, bu sözlerin ardından flaş röportaj alanından ayrıldı.