  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Nestor El Maestro: Türk futbolu için utanç verici
Spor

Nestor El Maestro: Türk futbolu için utanç verici

Göztepe'nin İngiliz hocası Nestor El Maestro, Galatasaray'a yenildikleri maç sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 03:38:00 -
Nestor El Maestro: Türk futbolu için utanç verici

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçın ardından kısa bir açıklamayla tepki gösterdi.

İngiliz teknik adam, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Bu takımın hocası olmaktan dolayı mutluyum. Bugün bazı konularda utanç duydum. Türk futbolunda da aynı şeyi hissettim diyebilirim." dedi.

El Maestro, bu sözlerin ardından flaş röportaj alanından ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay