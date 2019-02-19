Nesnelerin İnternetini kullanmayan işletmeler rekabette geriye düşecek

Vodafone Grubu, Nesnelerin İnterneti (IoT) Barometresi sonuçları açıklandı. Barometre, küresel çapta işletmelerin üçte birinden fazlasının IoT uygulamalarını kullandığını ortaya koyarken, IoT kullanan işletmelerin yüzde 74’ü, bu teknolojiyi kullanmayanların beş yıl içinde rakiplerinin gerisine düşeceğini öngörüyor.

Nesnelerin İnterneti Teknolojisi’nde (IoT) dünya liderlerinden Vodafone Grubu, ‘IoT Barometresi’ araştırmasının son sonuçlarını paylaştı. Dünya çapında bin 758 işletmenin katıldığı IoT Barometresi, bugün işletmelerin yüzde 34 ile üçte birinden fazlasının IoT’yi kullandığını, teknolojiyi kullananların yüzde 70’inin pilot aşamasının ötesine geçtiğini, yüzde 95’inin ise ana akım haline geldikçe, bu alana yatırım yapmanın avantajlarını gördüğünü ortaya koyuyor. IoT kullanan işletmelerin yüzde 74’ü ise bu teknolojiyi kullanmayanların, beş yıl içinde rakiplerinin gerisine düşeceğini açıkladı.

Araştırmalar IoT’nin büyüklükleri ve sektörleri ne olursa olsun işletmeleri etkilediğini gösterirken çalışmaya göre, IoT kullanan işletmelerin yüzde 60’ı, bu teknolojinin sektörü kökten değiştirdiğini ya da beş yıl içinde değiştirebileceğini belirtti. IoT kullanmaya başlayanların yüzde 84’ü bu teknolojiye olan güveninin arttığını bildirirken, yüzde 83’ü ise sunduğu avantajların tamamından faydalanmak amacıyla, IoT uygulamalarının ölçeğini artırdı.

Şirketlerin yüzde 53’ü IoT’yi en ileri düzeyde kullanıyor

Rapor, aynı zamanda IoT kullanımına yönelik strateji, entegrasyon ve uygulamalarını değerlendirerek işletmeleri derecelendiriyor. Buna göre; küresel olarak, IoT kullanan şirketlerin yüzde 53’ü beş kategori arasından en üstteki iki kategoride yer alıyor. Bölgesel olarak en gelişmiş seviyede bulunan Kuzey ve Güney Amerika’da şirketlerin yüzde 67’si en üstteki iki kategoride yer alırken, Asya Pasifik’te bu oran yüzde 51, Avrupa’da ise yüzde 46 olarak tespit edildi. Bu sonuç, Kuzey ve Güney Amerika’daki işletmelerin diğer pazarlardakilerden daha hızlı ilerlediğini, münferit projelerden koordinasyona dayalı stratejik programlara geçtiğini ortaya koyuyor.

En üst düzeydekilerin yüzde 87’si IoT’den ciddi getiri veya fayda sağlıyor

Çalışmada en gelişmiş düzeydeki şirketlerin yüzde 87’si IoT’den ciddi getiri veya fayda sağladığını belirtirken, ‘başlangıç’ seviyesindekilerde bu oran sadece yüzde 17’de kalıyor. Teknolojiyi kullananların yüzde 76’sı IoT’nin vazgeçilmez önemde olduğunu belirtti. Hatta bazıları ‘IoT olmadan iş yapmayı hayal dahi edemiyor’, teknolojiyi kullananların yüzde 8’i ‘tüm işlerinin IoT’ye dayandığını’ söyledi. Barometreye göre, geleceğe bakıldığında geliştirilen yeni teknolojiler, IoT’nin performansına güç vermeye devam edecek. Teknolojiyi kullananların yüzde 52 ile yarısından fazlası, 5G’yi kullanmayı planladı ki bu da daha yüksek veri hacimlerinin desteklenmesini, güvenilirliği artırmayı ve sıfıra yakın gecikme sunmayı vaat etti.

Vodafone IoT teknolojileri, halen Aston Martin, Audi, BMW, Mercedes Benz, Ford, Jaguar Land Rover, Lamborghini, Porsche, VW ve Yamaha scooter’larında kullanıldığı belirtildi. Vodafone’un IoT şebeke ve servisleri aynı zamanda Centrica, EDF ve nPower gibi enerji şirketleri için akıllı sayaç yeteneklerini de destekledi ve Amazon Kindle gibi tüketici elektroniği ürünleri ile Bosch, Panasonic ve Philips Aydınlatma tarafından imal edilen cihazlara bağlanabilirlik imkanı sundu.

Stefano Gastaut: "Şirketlerin IoT ile en güçlü faydayı sağlamak için kendini teknolojiye adayabilmesi gerekiyor"

Barometre sonuçlarını değerlendiren Vodafone Business IoT CEO’su Stefano Gastaut, giderek dijitalleşen bir dünyada IoT’un, şirketlerin başarısında merkezi bir rol oynadığını belirterek, "Zaten IoT kullanıcılarının yüzde 72’si de IoT’siz dijital dönüşümün mümkün olmadığını söylüyor. IoT platformları her ölçekte şirket için teknoloji kullanımınıkolaylaştırıyor ve Darbantta Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) ve 5G ile IoT hizmetleri ve potansiyeli daha da artacak. Bu ortamda, şirketlerin IoT kullanımlarını geliştirip geliştirmeyeceklerini değil, nasıl geliştireceklerini değerlendirmeleri ve mümkün olan en yüksek faydayı elde etmek için teknolojiyi tamamen sahiplenmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Meltem Bakiler Şahin: "İşletmeleri dijitalleşmenin sunduğu fırsatlarla buluşturmaya devam edeceğiz"

Barometre sonuçlarının, IoT alanındaki küresel trend ve anlayışı ortaya koyması açısından oldukça önemli olduğunu dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Günümüzde artık küresel işletmeler IoT’nin, rekabet edebilirlik için olmazsa olmaz olduğu görüşünde. 5G’ye geçişle birlikte, hayatımızdaki küçük-büyük neredeyse tüm cihazlar çevrimiçi hale gelecek ve IoT daha da ön plana çıkacak. 2025 yılı itibariyle oluşturacağı 6,2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle IoT ayrıca, işletmeler için büyük fırsatlar da sunuyor. Biz de bu fırsatları, IoT’de dünya lideri olan grubumuzun yetkinliğinden aldığımız güçle, Türkiye’deki işletmeler için yakalanır kılmak için çalışıyoruz. Bu alanda öncü yatırımlar yapıyor, dijital iş ortakları olarak uçtan uca çözümlerimizle işletmelerin yanında yer alıyoruz. Kurumlar için Türkiye’de ilk kez, her sektörde bağlantılı servisleri herhangi bir altyapı yatırımına ihtiyaç duymadan hızla geliştirmeyi mümkün kılan Nesnelerin İnterneti Platformu’nu kurduk. Özellikle sanayide, mobil kapsama teknolojisiyle kapsanamayacak alanlardaki ihtiyaçları karşılamak için ise Darbantta Nesnelerin İnterneti Teknolojisi’ni (NB-IoT) kullanıma sunduk. Akıllı teknoloji merkezimiz İTÜ Vodafone Future Lab’de ise, güvenlikten atık yönetimine kadar pek çok alanda 40’a yakın IoT çözümümüzü sergiliyor, geleceğin teknolojilerinin bizzat deneyimlenmesini sağlıyor, işletmelerin ihtiyaçlarına onlarla birlikte çözüm geliştiriyoruz. Türkiye’de işletmeleri, dijitalleşmenin sunduğu fırsatlarla buluşturmaya önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.