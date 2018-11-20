"Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Yaşam" konferansı

İSTANBUL (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, "Adını ne koyarsanız koyun, oyunun kurallarını bugün KOBİ'ler değil büyük şirketler koyuyor. Oyunun kurallarını belirleyen büyük şirketleri oyuna katarsak, KOBİ'leri de onlarla entegre edersek, o oranda KOBİ'leri güçlendirmiş oluruz." dedi.

KOSGEB ve Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) iş birliğiyle düzenlenen "Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Yaşam" konferansında, akıllı şehirlerde dünyada ve Türkiye'de gelinen nokta ile KOBİ'lerin durumu, yapılan çalışmalar ve mevcut sorunları masaya yatırıldı.

Etkinlikteki konuşmasında yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, büyük işletmeler ile KOBİ'ler arasında iş birliği yapılmasının önemine işaret etti.

Uzkurt, KOBİ'lerin mevcut sorunlarına çözüm üretmek için çaba sarf ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerin derdi bizim derdimiz. KOBİ'lerimizi nasıl güçlendiririz, nasıl onları uluslararası pazarlara taşıyabiliriz, büyük şirketlerle nasıl entegre edebiliriz, KOBİ'lerin ellerini nasıl güçlendiririz, Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü KOBİ'ler vasıtasıyla nasıl yapabiliriz, bizim derdimiz bu, Kurum'un Başkanı olarak yatıp kalkıp bunu düşünüyorum. Bugünün ekonomik dünyasında, adını ne koyarsanız koyun, oyunun kurallarını bugün KOBİ'ler değil büyük şirketler koyuyor.

Oyunun kurallarını eğer büyükler koyuyorsa, dolayısıyla büyükleri oyuna katmadan o oyunda oyun kurucu olamazsınız. Şöyle düşünüyorum; büyük ölçekli firmalara destek vermeyebilirim ama oyunun kurallarını belirleyen büyük şirketleri oyuna katarsak, KOBİ'leri de onlarla entegre edersek, o oranda KOBİ'leri güçlendirmiş oluruz."

Bu nedenle çok sayıda destek programında, destek almakta öncelik tanınacak KOBİ'lerin, büyük şirketlerle iş birliği yapmasını önceliklendirdiklerini dile getiren Cevahir Uzkurt, bunu KOBİ'leri güçlendirmek için yaptıklarını anlattı.

Uzkurt, KOBİ-Büyük şirket iş birliği kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Verdikleri destekler konusunda oldukça hassas davrandıklarını söyleyen Uzkurt, verilen hibe ve geri ödemeli desteklerin ülkeye geri dönüşlerinin çok iyi analiz edilmesi konusunda sorumluluk duygusuyla hareket ettiklerini aktardı.

Uzkurt, yaptığı sunumda yeni dönemde KOSGEB anlayışını ve hayata geçirilen projeleri anlattı.





- "Sektörün yeni teknolojilere hakimiyetini sağlamak için çalışıyoruz"





TESİD Başkanı ve Netaş CEO'su Müjdat Altay, göreve başladıkları andan itibaren sektörün yeni teknolojilere hakimiyetini sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Bunun gençlerle ve KOBİ'lerle başarılacağının altını çizen Altay, KOSGEB Başkanı Uzkurt'un göreve gelmesinden bu yana yaptığı bu alanda yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle sektöre olan katkılarının altını çizdi.

Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim bundan sonraki amacımız, nesnelerin interneti şemsiyesi altında, akıllı şehirlerden başlayarak, tarım, turizm, sağlık gibi alanlarda teknoloji hakimiyetini, küresel rekabet edebilirlik noktası üzerinden geliştirmek, KOBİ'lerimizle büyük firmalarımızı bir araya getirmek, genç mühendislerimizin bu alanlara odaklanmasını sağlamak ve hep birlikte bu iş birliğini geliştirmek."

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde ayrıca "Nesnelerin İnterneti - Akıllı Yaşam'da Büyük Şirket - KOBİ İş Birliği" konuları ele alındı.