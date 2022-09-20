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Gündem Neslimizi sapkınlara teslim etmeyiz
Gündem

Neslimizi sapkınlara teslim etmeyiz

LGBT lobisinin faaliyetlerine karşı “artık yeter” denilen Büyük Aile Yürüyüşü’ne ünlü isimler de destek verdi. Yeni Akit aracılığıyla siyasilere seslenen sanatçılar Bahadır Yenişehirlioğlu ile Ali Nuri Türkoğlu, USMED Başkanı Said Ercan, yazarlar Tuğrul Selmanoğlu ve eski mankenlerden Tuğçe Kazaz, “Çocuklarımızı tehdit eden LGBT dayatmasına geçit vermeyeceğiz. Devletimiz sapkınlara karşı tavrını daha da güçlendirmeli” mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 11:19:00 -
Neslimizi sapkınlara teslim etmeyiz

T. Emre ÖZDEMİR  İSTANBUL

Saraçhane’de gerçekleştirilen LGBT lobisinin faaliyetlerine karşı “artık yeter” denilen “Büyük Aile Yürüyüşü’ne ünlü isimler de katılarak destek verdi. Akit aracılığıyla siyasilere seslenen ünlüler, devletimizin sapkınlığa karşı tavrını güçlendirmesi gerektiğine yönelik mesajlar verdiler...

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU: Kalabalığı görüyorsunuz. Demek ki halkımızın da böyle bir hassasiyeti var. Ailemizi yıkmak üzere yapılan planlara karşıyız. Çocuklarımızı ellerimizden almalarına izin vermeyiz. Bu kadim topraklarda sapkınlığa izin vermeyeceğiz.

ALİ NURİ TÜRKOĞLU: Artık kadim milletimizin bu faşizme yani LGBT dayatmasına karşı sabrı kalmadı. Biz kimsenin ahlak bekçisi değiliz ama çocuklarımız üzerinden oynanan oyunun da farkındayız, geçit vermeyeceğiz.

SAİD ERCAN: Bu eylem Türkiye’nin her yerine hatta tüm dünyaya yayılacak. LGBT dayatmasına, eşcinsellerin tedavisine engel olan küreselcilere karşı Türkiye bugün geleneklerine, ahlakına, maneviyatına sahip çıkıyor.

TUĞRUL SELMANOĞLU: Aile bizim son kalemizdir. LGBT dayatması ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin projedir. Devletimizin bu hususta tavrını daha da güçlendirmesi gerekir.

TUĞÇE KAZAZ: Kimse ayrımcılık yapmıyor. Hz. Lut’un kavminin sapkınlıkları devam etseydi ve Allah onları helak etmeseydi belki bugün biz olmayacaktık, neslin devamlılığı tükenmiş olacaktı. LGBT lobilerinin işgaline bu topraklarda izin vermememiz lazım.

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Yorumlar

Tuğçe kas

Tuğçe kazamı dediniz ya birakın lütfen şunu daha neler.herkes işine geldiği gibi konusuyor.

Vejo

Şarkıcı bozmasının sözde sanatçıların yaptığı gibi cepler dolsun bir tarafa yaranma
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