Neslican'ın cenazesi kesilen bacağının yanına gömülecek

Neslican Tay, kanser ile mücadele ederken herkese özellikle de kanser hastalarına moral verdi. Kanser yüzünden bacağı kesilmesine rağmen pes etmedi. Hastalığı 4. kez nüksettiğinde doktoru daha önce başvurmadıkları farklı bir kemoterapi yöntemini uygulamaları gerektiğini söyledi. Neslican tekrar sağlığına kavuşmak için tüm acıyı göze alarak tedavisye başladı. Ancak 15 Eylül günü Neslican Tay yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki tedavinin 5. günündeyse henüz 20 yaşındayken hayatını kaybetti.