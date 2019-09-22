Neslican'ın cenazesi kesilen bacağının yanına gömülecek
Verdiği kanser mücadelesiyle tüm Türkiye'nin gündemine oturan ancak 15 Eylül'de hayatını kaybeden 20 yaşındaki Neslican Tay bugün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanacak. Neslican kesilen bacağınının yanına gömülecek...22 Eylül 2019 Pazar 08:50
Neslican Tay, kanser ile mücadele ederken herkese özellikle de kanser hastalarına moral verdi. Kanser yüzünden bacağı kesilmesine rağmen pes etmedi. Hastalığı 4. kez nüksettiğinde doktoru daha önce başvurmadıkları farklı bir kemoterapi yöntemini uygulamaları gerektiğini söyledi. Neslican tekrar sağlığına kavuşmak için tüm acıyı göze alarak tedavisye başladı. Ancak 15 Eylül günü Neslican Tay yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki tedavinin 5. günündeyse henüz 20 yaşındayken hayatını kaybetti.
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