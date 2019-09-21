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Neslican Tay cenazesi nereden kalkacak?

Neslican Tay cenazesi nerede olacak? Neslican Tay hayata gözlerini yumdu. Kanser hastalığıyla mücadele eden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay yaşamını yitirdi. Neslican Tay cenazesi nereden kalkacak? Neslican Tay cenazesi nereden kılınacak? soruları da Neslican Tay sevenleri tarafından sorgulanmakta.

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:06
Neslican Tay cenazesi nereden kalkacak?

Neslican Tay cenazesi nerede olacak? Neslican Tay hayata gözlerini yumdu. Kanser hastalığıyla mücadele eden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay yaşamını yitirdi. Neslican Tay cenazesi nereden kalkacak? Neslican Tay cenazesi nereden kılınacak? soruları da Neslican Tay sevenleri tarafından sorgulanmakta.

Hayata tutunmak için kanser hastalığıyla mücadele ediyordu  21 yaşındaki Neslican Tay, Geçtiğimiz Cumartesi günü yoğun bakıma alınan Neslican Tay, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Neslican Tay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneden Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin açıklama yapıldı. Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, Neslican Tay'ın, 6 Eylül'de, uzun süredir mücadele ettiği "yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör"e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastaneye müracaat ettiğini belirtti. Tay'ın durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alındığını kaydeden Yiğitbaşı, "Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.

Neslican Tay cenazesi ne zaman nereden kalkacak?

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın ailesi yaptığı açıklamada, "Nelicanımızı kaybettik. Cenazemiz 22.09.2019 Pazar günü kılınacak öğle namazına müteakip memleketi Rize'de toprağa verilecektir" denildi.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 10:06
  1. Rize
  2. Neslican Tay cenazesi nereden kalkacak?
  3. Neslican Tay cenazesi nerede olacak?
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