  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Borsada hisseleri bir anda yüzde 96 değer kaybeden dev şirket iflas etti

Bayraktar TB3 ile ilgili ABD ve İsrail'i şok edecek gelişme! Selçuk Bayraktar duyurdu

Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması

3 bin yıllık antik kentte 57 yıldır kesintisiz kazı yapılıyor: Türk izleri bulundu

Fikirlerini ‘kusmuk’ olarak böyle serdetti! Bu Nazi çakmasının yanına kâr mı kalacak yaptığı şey?

Devlet Bahçeli’den efsane “Gazze” kapağı! O cahiller apışıp kalacak

Alırken kiracısız ev arıyorlar! Evler satılmıyor fiyatlar düşüyor

Hande Fırat’tan olay sözler! Bakalım bu yalanları yutan olacak mı?

Türkiye'den gaz alan iki ülke Yunanistan ile bir olup petrol hamlesini yaptı! Ankara'yı devre dışı bırakacaklar

Ali Yerlikaya, o rezillerin ayarını bozdu! Öyle bir şey yaptı ki, çok fena tongaya düştüler
Sosyal Medya Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan görüntülendi!
Sosyal Medya

Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan görüntülendi!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 18:59:00 - 2023-11-01 19:17:48

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yönetmen ve belgeselci Burak Doğansoysal tarafından kayıt altına alınan çizgili sırtlanın görüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DKMP Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Doğansoysal'ın uzun uğraşlar sonucu genellikle mağarada yaşadığı bilinen ve nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanı kayıt altına aldığı görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda, "Seni görmek için kim bilir kaç saat, kaç gün ve hatta kaç hafta kayıtta kaldı kameralar. Ama sonuç 'beklemeye değmiş' dedirtiyor. En zor coğrafyaların gizli kovuklarında kendini saklayan sırtlanı görme sevincini sizinle de paylaşmaya değmez mi? Görüntüsüyle bir köpeği andırsa da kedimsiler takımından olan sırtlan, kendini gizlemekte oldukça usta bir tür. Mağara ve inleri kendine yaşam alanı olarak seçen sırtlanın doğal döngüdeki rolü ise vazgeçilmez" ifadelerine yer verildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23