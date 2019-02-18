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Nesli tükenen beyaz gelincik Bitlis’te görüntülendi

Nesli tükenme altında olduğu için koruma altında bulunan ve çok hızlı hareket ettiği için nadir olarak çekilebilen ‘beyaz gelincik’ Bitlis’te görüntülendi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:31
Nesli tükenen beyaz gelincik Bitlis’te görüntülendi

Nesli tükenme altında olduğu için koruma altında bulunan ve çok hızlı hareket ettiği için nadir olarak çekilebilen ‘beyaz gelincik’ Bitlis’te görüntülendi.


Dünyada sayıları hızla azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan ‘beyaz gelincikler’, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kampüsü’nde cep telefonu kameralarına takıldı. Daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan, genellikle fare ve kuş yumurtaları ile beslenen beyaz gelincik, Erdoğan Özdil tarafından görüntülendi. Beyaz gelinciğin uzaktan bakıldığında fare gibi göründüğünü söyleyen Özdil, gelinciğin çıkması için saatlerce evinin camında nöbet tuttuğunu belirterek, "Gelincik, lojmanlarda kalanların ilgisini de çekerek ekmek kırıntıları ile besleniyor. Lojmanlara doğru koşup gelen bir hayvan gördük. İlk etapta onun gelincik olduğunu anlayamadık. Fakat daha sonra internetten baktık ki ’beyaz gelincik’ olduğunu anladık. Değişik bir hayvan olduğunu anlayınca cep telefonu ile çekim yaptım. Daha sonraki günlerde de gelmeye başladı. Burada iki tane olduğunu fark ettik. Bir tanesi beyaz, bir tanesi de kahverengi. Gelincikler biraz yabani ama sanki onlarda bize alıştılar. Buralarda yiyecek aradığını düşündük. Bizler de zaman zaman yiyecek olarak ekmek atmaya başladık. Gelip alıp götürüyor. Hemen hemen her gün ekmek ve yemek artıkları ile besliyoruz. Fakat günün çok az saatlerinde görülüyor. Çünkü genelde uyuyorlarmış” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:31
  1. doğa

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