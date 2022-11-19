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Dünya Nesli tükendi sanılan o hayvan, 140 yıl sonra ortaya çıktı!
Dünya

Nesli tükendi sanılan o hayvan, 140 yıl sonra ortaya çıktı!

Bilim insanları, 140 yıldır gözükmeyen siyah enseli sülün güvercinini yeniden tespit etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 17:26:00 -
Nesli tükendi sanılan o hayvan, 140 yıl sonra ortaya çıktı!

Bilim insanları, 140 yıldır gözükmeyen siyah enseli sülün güvercinini yeniden tespit etti.

BBC'nin haberine göre, uzmanlar, bir ay boyunca yaptığı izlemelerle Papua Yeni Gine'deki bir ormanda siyah tüylü sülün güvercinine 140 yıl sonra yeniden rastladı.

Araştırma süresince yöre halkından çok sayıda kişiyle iletişim kuruldu ve kuşun arandığı ormana 20'yi aşkın kamera yerleştirildi.

1882'den beri görülmeyen kuş, araştırmacılar tarafından kameralarla görüntülendi.

ABD'deki Cornell Üniversitesinden Jordan Boersma, "Fotoğraflar arasında gezinirken, kameramızın hemen yanından geçen kuşun fotoğrafı beni hayrete düşürdü." ifadesini kullandı.

Araştırma ekibinden John Mittermeier, siyah enseli sülün görmenin "tek boynuzlu at görmek gibi" hissettirdiğini söyledi.

Bilim insanları, kuşa yeniden rastlanılmasının türün yok olmasını önlemeye yardımcı olacağını umuyor.

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Yorumlar

Çok iyi gördük

Aaaaaa ne füzel bi kuş muş
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