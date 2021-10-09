Nesin’e ziyaret mescide kilit

Yavuz Selim İstanbul

İistanbul Çatalca’da ilçe belediyesinin uhdesindeki bölgede olmasına rağmen CHP’li İBB’nin inşasını durdurduğu mescidle ilgili İmamoğlu-Nesin Vakfı birlikteliğinin izine rastlandı. Nesin Vakfı’nın, komşusu olduğu arazide mescid yapımına karşı çıkarak kamuoyu oluşturduğu ve İBB’ye şikayette bulunarak ibadethaneye takoz olduğu belirlenen Nesin Vakfı’nın Haziran ayında CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu ağırladığı, bu ziyaretin ardından Rabıta Vakfı’nın bölgedeki faaliyetlerine yönelik kara propaganda başladığı ve devamında mescid inşaatının İBB eliyle durdurulduğu kaydedildi.

Türbe türbe geziyordu

Seçim öncesi “vakıf dernek dönemi bitti” diyen İmamoğlu’nun ateist Nesincilere yaptığı ziyarete ilişkin müdür Süleyman Cihangiroğlu’nun “1974’ten beri vakfımıza gelen ilk belediye başkanısınız” sözlerini sarf ettiği bildirildi. Aziz Nesin’in CHP iktidarını yerden yere vurduğu kitaplarının bulunduğu kütüphaneyi de gezen İmamoğlu, burada yetkililerden, vakfın “sorunlarını” da dinlediği kaydedildi. Attığı her adımı sosyal medya hesaplarında yayınlayan İmamoğlu’nun ziyarete ilişkin hiçbir paylaşımda bulunmaması da dikkat çekti.

CHP eskisinden daha beter

İBB ve Nesin Vakfı ortaklığıyla 49 metrekarelik mescidin inşasının engellenmesine tepki gösteren Rabıta Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Aktaş Hocaefendi, “Aşura gününde mescid yıkımına gelenler, geçmişteki din düşmanlığından daha ileri seviyededir. Allah bunlara fırsat vermesin. Eğer iktidara gelirlerse İnönü’nün şeflik dönemindeki uygulamaların yüz kat fazlasını yaparlar” şeklinde konuştu.



Mustafa Aktaş Hoca, “Biz namazımız, ibadetimiz kimsenin dikkatini çekmesin diye o bölgedeki faaliyet alanımızı suni çim içeren çitlerle kapattık. Ne biz Nesin Vakfı’nı görüyorduk ne de onlar bizi. Ama ‘ses geliyor’ dediler, ‘silah taşıyor’ dediler, ‘çocukların fotoğrafını çekiyor’ dediler, atılmadık iftira bırakılmadı. Nihayetinde hiç alakası olmamasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gelip mescidi yıkmaya çalışması ceberrutluktur. İBB imar müdürünün yıkım faaliyetine eşlik ettiği nerede görülmüş? Militan ruhlu zabıta amirlerini diktiler kafamıza. Ne yazık ki bunlar mescidden, namazdan, duadan rahatsız” sözlerini sarf etti.

Yunanoğlu olsa anlardık

Hüccetül İslam Medresesi Kurucusu Mustafa Atmaca Hoca da, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Camide Allah’ı zikretmeyi engelleyenden daha zalimi yoktur” diye buyuruyor hazreti Kur’an. Yapılan camiye engel olmayı varın siz düşünün. Oy almak için Yasin oku, oy aldıktan sonra Yasin okunan yerleri kapat veya yık. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar demişler. Ekrem İmamoğlu’nun mumu yatsıyı da bulmadı. Makaryos’un heykelini yapandan ne beklenirdi ki zaten. Seçilince Yunan’ın ‘İstanbul’u geri aldık’ dediği ve bu açıklamaya tek kelime etmeyen kişi bu. Yunanoğlu olsa yaptığı normaldir derdik ama ‘İmamoğlu’ olan camiden rahatsız olur mu? Ey İstanbullular, atamız Fatih, İstanbul’u mescid kapatan ve yıkanlara teslim edin diye mi fethetti ve size emanet etti bu şehri? Allah-u Teala, İstanbulumuzu Sultan Fatih’e yakışır insanlara nasip etsin.”