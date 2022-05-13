Nesinciler hem yolsuz hem arsız

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Madımak olaylarının provokatörü ateist Aziz Nesin’in kurduğu ve çocuklara taciz-tecavüz vakalarıyla adını duyuran Nesin Vakfı’nda patlak veren yasadışı bağış rezaletinin boyutu ortaya çıktı. Vakıflar Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin frenlediği Nesin Vakfı’nın yasadışı bağış uygulamasının ardından ilgili hesaplarında 4 milyon 204 bin 943 TL’yi cebe indirdiği, bunun 2 milyon 234 bin TL’si ile İstanbul’un Çatalca ilçesinde çiftlik arazisi satın alınıp ticaret yapıldığı, 1 milyon 970 bin TL’nin hesaplarında tutulduğu tespit edildi. İstanbul Valiliği’nden yapılan basın açıklamasında, Nesin Vakfı’nın kasasına para girişlerinin “arsa”, “arazi alımı” ve “lise” gibi açıklamalar ile halen sürdürüldüğü belirlendi. Nesin Vakfı’nın 2017 yılında gerçekleştirdiği izinsiz ve usulsüz bağış kampanyası dolayısıyla kuruluşun İş Bankası’ndaki 6, Vakıf Bankası’ndaki 5, Ziraat Bankası’ndaki 2, Yapı Kredi Bankası’ndaki 1 hesabı 5 Nisan 2022’de bloke edildi.

Çok önceden malı götürmüşler!

İstanbul Valiliği’nin 14 banka hesabına bloke koyup, alınan arazinin ve bağış paralarının iadesini istediği Nesin Vakfı yöneticilerinin “dindar Rabıta Vakfı bölgeye gelip kendilerini hedef gösterdiğini ve ardından hesaplarının bloke edildiği” yönündeki iddiaların da yalan olduğu belgelendi. Akit’in yaptığı araştırmaya göre; Rabıta Vakfı’nın kendilerine vakfedilen arazi dolayısıyla Çatalca ilçesine geldikleri tarih 12.05.2020. Nesin Vakfı’nın bahse konu bağış vurgununun tarihi ise 2017. Yine Rabıta Vakfı yokken Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nun Nesin Vakfı’nın yolsuz bağışlarıyla ilgili 20.04.2020 tarihinde denetim raporu hazırladığı tespit edildi.

‘Mescid’ kavgası bahane

Öte yandan; Nesin Vakfı’nın kavga konusu yapıp CHP’li İBB’ye durdurttuğu Rabıta Vakfı’nın mescid inşasına Temmuz 2021’de başlanırken, henüz mescid yapımının ortada olmadığı süreçte Nesin Vakfı hakkında İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nün 10 Şubat 2021 tarihinde İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli yasal işlemlerin yapılması için yazı gönderdiği kaydedildi. Yani Nesincilerin rahatsız olup İBB’ye gammazladıkları mescid inşasının 6 ay öncesinde Vakıflar Müdürlüğü’nden İstanbul Valiliği’ne Nesin Vakfı’nın yasadışı bağışındaki işlemlerin durdurulmasına yönelik ilgili yazı gitmiş.

Nesin: Doğruysa özür dilerim

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Nesin Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nesin, yasadışı bağış kampanyasıyla ilgili komik bir açıklama yaparak, “Orada bağış kampanyası yok sadece Facebook duyurusu var. Biz insanlara ulaşmadık insanlar ulaştılar. Gazetelere, radyolara, televizyonlara çıkmadık. Sadece Facebook sayfasında eşe dosta ulaştık” dedi. Nesin, suçlu ilan ettikleri Rabıta Vakfı daha bölgede yokken Nesin Vakfı hakkındaki bağış soruşturmasıyla ilgili işlemlerin yapılmasıyla ilgili olarak ise, “Tarih konusuyla ilgili bilgi bende yok. Bu bilginin doğru olduğunu sanmıyorum. Eğer doğruysa özür dilerim tabii ki öyle bir şey varsa” diye konuştu. Bağış vurgununun ve Rabıta Vakfı’nın hedef gösterilmesinin baş müsebbibi olarak gösterilen Nesin Vakfı Genel Müdürü Süleyman Cihangiroğlu ise sorularımıza cevap vermekten kaçındı.