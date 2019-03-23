Neşet Ertaş'ın kardeşi vefat etti
Bozlak ustası halk ozanı merhum Neşet Ertaş'ın kardeşi Ekrem Ertaş, yaşamını yitirdi.23 Mart 2019 Cumartesi 22:10
Uzun süredir Alzheimer hastalığı tedavisi gördüğü öğrenilen Ekrem Ertaş, İzmir'de hayata gözlerini yumdu. Ekrem Ertaş'ın yarın Kaman ilçe merkez camisinde kılınacak namaz sonrası defnedilmesi bekleniyor.
Son dönemlerinde çocuklarının yanında İzmir'de yaşayan Ekrem Ertaş, Kırşehir'in Kaman ilçesinde ikamet ediyordu. Ertaş, sağlığında bağlama çalması ile biliniyordu.
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