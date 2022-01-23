Neşet Ertaş mı sanatçı, mide bulandıran 'teşhirci' Gülşen mi? Seyirciye öyle bir şey sormuştu ki...
"Neşet Ertaş mı sanatçı, yoksa bedenini teşhir ederek mide bulandıran Gülşen mi?" diye soran ve gündeme gelmek için kendi bedenini sergileyecek kadar nefsinin kölesi olan Gülşen isimli 'teşhirci' şarkıcıya tepki gösteren vatandaşlar, merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın edebini ve nezaketini gözler önüne seren videosunu paylaşıyor.
yeniakit.com.tr
Şarkılarıyla ön plana çıkamayınca kendi bedenini teşhir etmekle gündeme gelmeye çalışan Gülşen isimli 'teşhirci'ye tepki yağıyor.
Kendi meslektaşlarının bile tepkisini çeken ve bunun sanat değil "teşhircilik" olduğunu söylerken vatandaşlar da sosyal medyada eleştirilerini dile getiriyor.
Merhum Neşet Ertaş mı sanatçı, Gülşen mi?
Sosyal medyada Gülşen isimli şarkıcıya tepki gösteren vatandaşlar, sanatçı kimliğiyle gönüllerde yer edinen Neşet Ertaş'ı örnek gösteriyor.
"Neşet Ertaş mı sanatçı, yoksa bedenini teşhir ederek mide bulandıran Gülşen mi?" diye soran vatandaşlar, Neşet Ertaş'ın nezaketini gözler önüne seren videosunu paylaşıyor.
"Saygısızlık olmasın, ceketimi çıkarabilir miyim?"
Ahlaksızlıkta yarışan magazinci tayfaya ders veren videoda Neşet Ertaş'ın, seyirciden izin istemesi bir kez daha takdirleri topladı. Sahnede türküsünü söylemek için yer alan sanatçı Ertaş, "Saygısızlık olmasın, ceketimi çıkarabilir miyim?" diye soruyor. Vatandaşlar ise buna alkışla karşılık veriyor.