  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Rus basını beklenmedik gelişmeyi duyurdu: Türkiye Rusya'dan satın almayı durdurdu, bu ilk kez oluyor

Beşiktaşlılar şokta! Kara Kartal'da bitmeyen kriz: Geçmişte neler yaşandı? Bu sorun nasıl aşılacak ki...

Kaldırımda giden yayaları bile rahat yürütmüyorlar: Motosiklet terörü dur durak bilmiyor

Türkiye'den gitmesi an meselesi: Osimhen için flaş iddia: PSG için bavulu hazırdı!

Bal mı pekmez mi daha faydalı? Sorunun cevabı belli oldu!

Pidecinin ortasında yatır mezarı! Müşteriler gördüğünde donup kalıyor

Herkes şaşkın: O mevki için tam isabet olacak ama... Mainoo için Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Türkiye'den düzinelerce İHA alan ülke şokta! 216 İHA'yı bir gecede kaybettiler

Dolandırıcıdan “pes” dedirten mesaj: Hakkınızı helal edin, yurt dışına kaçıyorum

Mutfakta şifa var! İşte 12 bilindik baharatın faydaları
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Çok sayıda ilde alarm durumuna geçildi! Bakanlık uyarı yayınladı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çok sayıda ilde alarm durumuna geçildi! Bakanlık uyarı yayınladı!

Türkiye'nin farklı illerinde art arda meydana gelen gıda zehirlenmelerine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı vatandaşlara yönelik önemli uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Çok sayıda ilde alarm durumuna geçildi! Bakanlık uyarı yayınladı!

Türkiye’nin farklı illerinde son haftalarda art arda görülen gıda zehirlenmesi vakaları kamuoyunda endişe yaratırken, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı vatandaşlara yönelik kapsamlı uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Çok sayıda ilde alarm durumuna geçildi! Bakanlık uyarı yayınladı!

Yetkililer, özellikle doğadan gelişigüzel toplanan zehirli bitkiler ile toplu yemek organizasyonlarında hazırlanan gıdaların, vakalardaki artışta belirleyici olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Çok sayıda ilde alarm durumuna geçildi! Bakanlık uyarı yayınladı!

Bakanlık, etiketsiz, menşei belirsiz ve kayıt dışı ürünlerin tüketilmesinin ciddi sağlık riski oluşturduğuna işaret ediyor. İnternet ve sosyal medya üzerinden satılan “organik” veya “ev yapımı” ürünlerde de denetim dışılık riski bulunduğu belirtildi.

#4
Foto - Çok sayıda ilde alarm durumuna geçildi! Bakanlık uyarı yayınladı!

TOPLU YEMEKLERDE ART ARDA VAKALAR Son dönemdeki çok sayıda zehirlenme olayı düğünler, eğlenceler, mevlit ve taziye yemekleri ile çeşitli yurtlarda verilen toplu yemekler gibi kalabalık organizasyonlarda yaşandı. Bu vakaların çoğunda tek tencerede pişirilen yemeklerin uzun süre bekletilmesi, uygunsuz taşıma koşulları, çapraz bulaşma ve yetersiz hijyen uygulamalarının öne çıktığı bildiriliyor.

#5
Foto - Çok sayıda ilde alarm durumuna geçildi! Bakanlık uyarı yayınladı!

BAKANLIKLAR DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDI Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürüttüğü gıda denetimlerinde toplu tüketim yerlerinin kayıt/onay durumlarını, hijyen koşullarını ve muhafaza sıcaklıklarını düzenli olarak kontrol ediyor. 2025 yılı içerisinde yapılan 1 milyon 103 bin 52 denetimde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 25 bin 749 idari para cezası uygulanırken, toplam 2 milyar 206 milyon 162 bin 590 TL tutarında yaptırım kararı alındı ve 495 işletme hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusu yapıldı. Ayrıca, İstanbul ilinde faaliyette olan 135 bin 717 gıda işletmesinde 2025 yılı boyunca bugüne kadar 192 bin 148 adet resmî kontrol yapıldı; 8.026 işletmeye idari para cezası uygulandı ve 79 dosya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu şeklinde iletildi. Bunun yanı sıra, Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesinde faaliyet gösteren 138 gıda işletmesine 202 adet resmî kontrol gerçekleştirildi.

#6
Foto - Çok sayıda ilde alarm durumuna geçildi! Bakanlık uyarı yayınladı!

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞAMALRI SÜRÜYOR Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin gıda okuryazarlığını artırmak amacıyla sosyal Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin gıda okuryazarlığını artırmak amacıyla sosyal medya kampanyaları, okul eğitimleri ve işletmelerde bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Türkiye, bu yıl Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin #SafeSafe2Eatpanyasına da katıldı.

#7
Foto - Çok sayıda ilde alarm durumuna geçildi! Bakanlık uyarı yayınladı!

VATANDAŞA UYARILAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ⁠ ⁠Yemekler pişirildikten sonra en kısa sürede tüketilmeli; oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli. •⁠ ⁠Sıcak tutulacak gıdalar 65°C’nin altına düşmemeli, bu sıcaklıkta 3 saatten fazla bekletilmemeli. •⁠ ⁠Catering firmalarının Bakanlık İşletme Kayıt Belgesine sahip olup olmadığı kontrol edilmeli.

#8
Foto - Çok sayıda ilde alarm durumuna geçildi! Bakanlık uyarı yayınladı!

•⁠ ⁠Çiğ ve pişmiş ürünler aynı ekipmanla hazırlanarak çapraz bulaşmaya yol açılmamalı. •⁠ ⁠Et, pilav ve salatalar kapalı kaplarda taşınmalı. •⁠ ⁠Kullanılan suyun içilebilir nitelikte olması sağlanmalı; kuyu veya tanker suları için analiz raporu bulunmalı.

#9
Foto - Çok sayıda ilde alarm durumuna geçildi! Bakanlık uyarı yayınladı!

•⁠ ⁠Artan yemekler ertesi gün yeniden ısıtılarak servis edilmemeli. •⁠ ⁠Belirti gösteren kişiler (bulantı, karın ağrısı, halsizlik) hemen 112’ye yönlendirilmeli. •⁠ ⁠Toplu yemek sağlayan işletmeler her öğünden en az 72 saat numune saklamak zorunda./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu
Ekonomi

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Türkiye ile Rusya arasındaki feribot seferleri Moskovalı yetkililerin oyunbozan tavrı nedeniyle askıya alındı. Türk gemisini Soçi'ye almayan..
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!
Aktüel

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!

Silivri Marmara Cezaevi'nde, tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ve Zeydan Karalar'ı, Müjdat Gezen Ali Mahir Başarır ile birlikte ziy..
20 şirkete kayyım atandı
Ekonomi

20 şirkete kayyım atandı

'Investco Holding' soruşturmasında 20 şirkete kayyım atandı
İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Gündem

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı büyük trajedi, uzmanları yeniden alarma geçirdi. Anne ..
AYM Başkanı Kadir Özkaya kürsüde ağladı: Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi...
Gündem

AYM Başkanı Kadir Özkaya kürsüde ağladı: Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi...

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Malatya İnönü Üniversitesi’nin akademik açılış töreninde yaptığı konuşmada Öyle bir yaşayalım ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23