Nermin Erbakan hanımefendiyi rahmetle anıyoruz
Milli Görüş lideri ve 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın saygıdeğer eşi Hatice Nermin Erbakan Hanımefendi, vefatının 15. yıl dönümünde rahmet ve dualarla yâd ediliyor.
Sebahattin Ayan İstanbul
13 Ekim 2005 tarihinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan Nermin Erbakan hanımefendi, 23 Ekim sabah saatlerinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu. Evlilikleri boyunca merhum Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’a verdiği büyük destekle bilinen merhume Erbakan hanımefendi, İslam dünyasının içinde bulunduğu duruma üzülür ve Müslümanların yaşadığı acılardan felaha kavuşması için devamlı niyaz ve duada bulunurdu.