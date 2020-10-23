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Gündem Nermin Erbakan hanımefendiyi rahmetle anıyoruz
Gündem

Nermin Erbakan hanımefendiyi rahmetle anıyoruz

Milli Görüş lideri ve 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın saygıdeğer eşi Hatice Nermin Erbakan Hanımefendi, vefatının 15. yıl dönümünde rahmet ve dualarla yâd ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:59:00 -
Nermin Erbakan hanımefendiyi rahmetle anıyoruz

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

13 Ekim 2005 tarihinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan Nermin Erbakan hanımefendi, 23 Ekim sabah saatlerinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu. Evlilikleri boyunca merhum Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’a verdiği büyük destekle bilinen merhume Erbakan hanımefendi, İslam dünyasının içinde bulunduğu duruma üzülür ve Müslümanların yaşadığı acılardan felaha kavuşması için devamlı niyaz ve duada bulunurdu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

meleknur

ALLAH RAHMET ETSİN. MİLLİ GÖRÜŞÜN MİLLİ DURAN HANIMEFENDİSİYDİ!
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