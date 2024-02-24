Neresinden bakarsan bak rezalet! İYİ Partili eski ortak İmamoğlu’nu ifşa etti
İYİ Parti İBB eski Meclis Üyesi Taylan Yıldız, ortaklık bozulunca, İBB’de CHP’nin yaptığı pislikleri ortaya dökmeye başladı.
Sosyal medyada muhaliflerin, “İnternetçi abi” diye ünlendirdiği, İYİ Parti İBB eski Meclis Üyesi Taylan Yıldız, yerel seçimler öncesi İBB bağımsız başkan adayı oldu.
İYİ Parti’den ayrılıp belediye başkanlığı için aday olunca Yıldız, İBB’de CHP’nin yaptığı pislikleri ortaya dökmeye başladı.
“İBB'de süper verimsizlik var” diyen Taylan Yıldız, CHP’li yönetimin belediyede nasıl israf yaptığı anlattı. Ayrıca Yıldız, İstanbul aydınlatma projesinden sorumlu kişinin TFF 2’nci Lig hakemi olduğunu söyledi ve liyakatsiz atamaları da ifşa etti.
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