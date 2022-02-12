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Ekonomi Neresi ucuzsa oraya yönlendirecek! Bakanlık'tan yeni uygulama
Ekonomi

Neresi ucuzsa oraya yönlendirecek! Bakanlık'tan yeni uygulama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşı enflasyondan korumak için bir mobil uygulama kurulacağını söyledi. Vatandaşlar, 1 Mart'ta kullanıma sunulacak olan uygulama ile satış noktalarındaki fiyat takibini, en ucuz alışverişi nereden yapabileceklerini, toplam alışveriş tutarını öğrenebilecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 17:24:00 -
Neresi ucuzsa oraya yönlendirecek! Bakanlık'tan yeni uygulama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonların merakla beklediği fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıkladı. Pakette enflasyonun daha da yükselmesini önlemek için alınacak önlemler de yer aldı. Bakan Nebati, vatandaşların ucuz ürünleri nereden alabileceğini gösteren mobil uygulama ve enflasyonla mücadele timinin kurulacağını söyledi.

"Uygulama 1 Mart'tan itibaren başlayacak"

Mobil uygulamanın 1 Mart'tan itibaren kullanılmaya başlayacağını belirten Nebati, "Bir mobil uygulama başlatıyoruz. Bu mobil uygulama ile vatandaşlarımız enflasyon düşüşüne katkı veren satış noktalarında ürün fiyat takibini yapacak. Satış noktaları kategori ve ürün özelliklerinde kolay arama yapacak. Toplam alışveriş tutarını hesaplayarak en ucuz harita çıkacak. Uygulama 1 Mart'tan itibaren başlayacak. Bu mobil uygulamanın geliştirilmesiyle enflasyonda mücadelede ortaya konulacak adımların fiyatlara yansımasını engelleyecek tedbirlerimizi ortaya koyacağız." dedi.

Enflasyonla mücadele timi kuruyoruz

Denetimlerin daha sıkılaştırılacağını da söyleyen Nebati, "Fiyatları daha sıkı denetlemek için enflasyonla mücadele timi kuruyoruz. Ticaretinizle alıp veremediğimiz yok ama fahiş fiyat uygulayanlar için vergi denetim kurulundaki müfettişlerimiz ve gelir idaresindeki müfettişlerimizle timi oluşturuyoruz. Yanlış yapanlarla ilgili en sert tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı.

 

 

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