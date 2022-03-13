  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Nereden nereye... Messi ıslıklandı!
Spor

Nereden nereye... Messi ıslıklandı!

Barcelona'da oynadığı futboldan çok uzak olan Lionel Messi, PSG taraftarları tarafından yoğun tepkiyle ıslıklandı

Yeniakit Publisher
2022-03-13 17:07:00 -
Nereden nereye... Messi ıslıklandı!

PSG taraftarları Şampiyonlar Ligi'nden elenen futbolcuları ıslıkladı. Olumlu şekilde karşılanan tek futbolcu Kylian Mbappe oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne evinde 1-0 mağlup ettiği Real Madrid'e deplasmanda 3-1 kaybederek veda eden PSG'de takımın yıldızları taraftarların hedefinde yer alıyor.

Real Madrid'e elendikten sonra PSG'nin ilk iç saha maçında Neymar ve Lionel Messi'ye büyük tepki vardı.

SADECE MBAPPE ALKIŞLANDI

PSG, Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Bordeaux'yu konuk ederken Parc des Princes'teki maçta takımın yıldız oyuncularına büyük tepki vardı.

Karşılaşma öncesi PSG'nin ilk 11'i açıklanırken Kylian Mbappe dışında tüm oyunculara toplu şekilde tepki gösterildi.

Neymar ve Lionel Messi'nin ismi anons edildiğinde yuhalanırken Kylian Mbappe ise taraftarlardan alkış aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay