Nereden nereye... Messi ıslıklandı!
Barcelona'da oynadığı futboldan çok uzak olan Lionel Messi, PSG taraftarları tarafından yoğun tepkiyle ıslıklandı
PSG taraftarları Şampiyonlar Ligi'nden elenen futbolcuları ıslıkladı. Olumlu şekilde karşılanan tek futbolcu Kylian Mbappe oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne evinde 1-0 mağlup ettiği Real Madrid'e deplasmanda 3-1 kaybederek veda eden PSG'de takımın yıldızları taraftarların hedefinde yer alıyor.
Real Madrid'e elendikten sonra PSG'nin ilk iç saha maçında Neymar ve Lionel Messi'ye büyük tepki vardı.
SADECE MBAPPE ALKIŞLANDI
PSG, Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Bordeaux'yu konuk ederken Parc des Princes'teki maçta takımın yıldız oyuncularına büyük tepki vardı.
Karşılaşma öncesi PSG'nin ilk 11'i açıklanırken Kylian Mbappe dışında tüm oyunculara toplu şekilde tepki gösterildi.
Neymar ve Lionel Messi'nin ismi anons edildiğinde yuhalanırken Kylian Mbappe ise taraftarlardan alkış aldı.