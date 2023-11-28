Nereden nereye... Bursaspor kapanabilir

Bir dönem Süper Lig'de şampiyon olan Bursaspor, kapanma yoluna kadar gidiyor. Kulüp Başkanı yaptığı açıklamada kapanma riski olduğunu duyurdu.

Bursaspor Başkanı Recep Günay, kulübün kapanacağını açıkladı. Günay, "Bursaspor'un yaşama şansı sıfır. Üç dönem transfer yasağı cezamız var, hatta daha fazlası da var. Puan silme cezasından kurtulmaya çalışıyoruz. Cezalara itiraz ettik. Tahkim Kurulu, değerlendiriyor. Onlar, bu kulübün yaşamasına veya kapanmasına karar verecekler. Önümüzdeki hafta Bursaspor'un kaderi belli olacak. Olumsuz bir durumda, kulüp diye bir şey yok. Açık ve net söylüyorum." dedi.

1966-67 sezonunda 1. Ligde şampiyon olan Bursaspor, 2003-04 sezonunda 1. Lige düştükten 2 sezon sonra 2005-06 sezonunda 1. Ligde tekrar şampiyon olup Süper Lige çıktı. Bursaspor, 2009-10 Süper Lig şampiyonu olarak 2010 Türkiye Süper Kupası'nda sahaya çıktı.

Borçlarından sonra takım olarak tutunamayan Bursaspor, oyuncu transfer yasağı da aldıktan sonra önce TFF 1. Lig'e daha sonra ise TFF 2. Lig'e kadar düştü.

TFF 2. Lig Beyaz grupta yer alan Bursaspor, 14. sırada yer alıyor. Bu sezon çıktıkları 14 karşılaşmada 3 galibiyet 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Timsahlar, topladıkları 13 puanla 14. sırada yer alıyor.

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