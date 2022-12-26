Nereden nereye... Bu hallere düşecek miydin Sekidika?

Galatasaray'ın zamanında menajerine 1,4 milyon euro ödeme yaparak transfer ettiği Jesse Sekidika sürpriz bir transfere imza attı. 26 yaşındaki Jesse Sekidika Eyüpspor'dan Bodrumspor'a gitti.

Galatasaray'ın 2019-20 sezonunun ara transfer döneminde Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika'nın kariyerindeki büyük düşüş sürüyor. Galatasaray o dönem Fenerbahçe ile transfer yarışına girdiği Jesse Sekidika'nın menajerine 1,4 milyon euro ödeyerek transferi gerçekleştirmişti.

Galatasaray'da tutunamayan Jesse Sekidika birçok takıma kiralanmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun son durağı ise Eyüpspor olmuştu. Eyüpspor'da da beklentilerin altında kalan Jesse Sekidika'nın yeni takımı ise belli oldu.

Ajansspor'un haberine göre Bodrumspor, Jesse Sekidika ile her konuda anlaşma sağladı. Nijeryalı sağ kanat oyuncusu ligin ikinci yarısından itibaren Bodrumspor'un başarısı için ter dökecek.