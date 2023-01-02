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Spor Nereden nereye... Bu hallere düşecek miydin Ömer?
Spor

Nereden nereye... Bu hallere düşecek miydin Ömer?

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden FC Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz’ın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 16:00:00 -
Nereden nereye... Bu hallere düşecek miydin Ömer?

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden FC Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz’ın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Bonservisi Bundesliga takımı Stuttgart’ta bulunan 19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon başında kiralandığı FC Magdeburg formasıyla 3 maçta toplam 49 dakika süre alabildi.

Ömer Faruk Beyaz, bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Magdeburg, sözleşme feshinin oyuncunun talebi üzerine gerçekleştiğini de vurguladı.

Fenerbahçe'den bedelsiz gitmişti

Stuttgart ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Ömer Faruk Beyaz, 2021 yazında Fenerbahçe’den ayrılıp bedelsiz olarak Alman temsilcisine imza atmıştı.

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