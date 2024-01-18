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Medya Nereden nereye! Bakanlık el attı! Büyük paralar kazanırken ne hallere düştü
Medya

Nereden nereye! Bakanlık el attı! Büyük paralar kazanırken ne hallere düştü

Yeniakit Publisher
2024-01-18 12:00:00 - 2024-01-18 12:09:42
Nereden nereye! Bakanlık el attı! Büyük paralar kazanırken ne hallere düştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer'e yardım talimatı verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Serpil Örümcer'e yardım eli uzattığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Örümcer'in sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından Bakanlık harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Örümcer, "Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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