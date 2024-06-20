Nereden kontrol edeceğiniz açıklandı! TOKİ kurasından konut alanlar dikkat
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TOKİ konutlarına yönelik başvuru, kura sonucu ve kurada çıkan konutların ilerleme durumlarına yönelik son gelişmeler paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TOKİ konutlarına yönelik başvuru, kura sonucu ve kurada çıkan konutların ilerleme durumlarına yönelik son gelişmeler paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ'ye başvuruda bulunan, kura sonuçları açıklanan ya da kurada çıkan konutların ilerleme durumlarına ilişkin duyuru yayımladı.
Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olma umuduyla başvurduğu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ başvurularına yönelik X (Twitter) hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Açıklamada TOKİ tarafından gerçekleştirilen konut kampanyalarına başvuran vatandaşların kura sonuçları ve proje durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilicekleri aktarıldı.
Vatandaşların e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sorgulamada 2022 yılında kurası çekilen 250 bin konuta ilişkin projelerin ilerleme seviyeleri ve diğer pek çok TOKİ projelerinin ilerleme seviyesi öğrenilebiliyor.
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