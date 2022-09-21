Nereden geliyor bu sevdanız? Saltanata düşman ama kraliçeye hayranlar

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından geçtiğimiz gün düzenlenen törenle defnedildi. Konuyu köşesine taşıyan Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, çarpıcı bir detaya değindi.



Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde Osmanlı düşmanı Türkiye'deki sol medyanın Kraliçe hayranlığına dikkat çekti. Osmanlı hanedanının Türkiye'ye girişine bile izin verilmediğinde sesi çıkmayanların bugün Kraliçe için bir siyah zemine basmadıklarını söyledi. Karahasanoğlu, sözde saltanata karşı olan bu solcuların “Bu çağda, ne rezalettir bu? Ne krallığı, ne kraliçesi, ne soytarılığı bu?” diyemediğini, sayfalarından Kraliçe'ye hürmetlerini sunduklarını belirterek "Nereden geliyor bu sevdanız?" diye sordu.



İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

Şahsi görüşüm, babadan oğula otomatik geçiş şeklindeki devlet yönetimi, yanlış..

Zaten Osmanlı’da, bu görülmüş, kısmen bir değişiklik yapılmış..

Direkt babadan oğula geçme yerine, ailenin en büyük erkeği uygulaması hayata geçirilmiş..

Yeter mi?

Bence yetmez.

Ailenin içindeki fertlerin, küçüklüğünden itibaren devlet yönetimi için özel yetiştirilmeleri, tecrübe kazandırılmaları gibi, malum kesimlerin hiç görmek istemediği bazı avantajlarına rağmen..

Yine de..

Bir aile içinde yöneticinin belirlenmesi, tartışılacak bir konu.

Ben de kabul etmiyorum.

Ama Osmanlı’da olursa kötü..

İngiltere’de olursa iyi noktasında da değilim.. Olamam..

Osmanlı için istemediğim bir yönetim usûlünün İnglitere’de yaşanmasına, tuzumu alıp koşamam.

Hele hele, “Canım onlarınki sembolik..” gibi bir de yanlışa mazeretler üreten şaklabanlardan hiç olamam.

Onlarınki sembolik ise, bizdeki de sembolik olsaydı.

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